Le MMORPG Dragon Raja est de sortie sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Dragon Raja est enfin jouable sur nos mobiles ! Celui qui a créé un buzz énorme en Asie depuis son annonce fin 2019 est disponible sur iOS et Android. Gratuit au téléchargement sur App Store et sur Play Store, le MMORPG le plus abouti du moment va certainement faire tourner les têtes des joueurs, même les plus exigeants.



Regardez le trailer vidéo qui permet de prendre la mesure du jeu de Archosaur Games, financé par Tencent :

Dragon Raja : une sorte de Final Fantasy 8 remasterisé et en mode ouvert sur iOS et Android

Nommé jeu le plus attendu du dernier "Unreal 2019", Dragon Raja entend bien surfer sur la frénésie qui l'entoure depuis des mois. Précommandé par millions de joueurs, Dragon Raja immerge les joueurs dans un monde contemporain plein de magie dantesque avec le moteur graphique Unreal Engine 4 qui réalise des prouesses et qui sublime l'univers Fantasy, théâtre d'une histoire unique. Vous y jouez un héros qui se doit de défendre la civilisation menacée par les dragons. Pour cela, vous vous joignez à une joyeuse escouade d’élite d’êtres hybrides à l’apparence humaine qui sont dotés de capacités magiques volées aux fameux dragons. Bien que massivement multijoueurs, Dragon Raja ne néglige pas le scénario et soigne son emballage au travers de cinématiques et d’un doublage audio intégral que l'on apprécie dès le départ. Idem pour la traduction française très appréciable.



Dragon Raja s'amuse à faire chauffer nos iPhone et iPad dernier cri grâce à son moteur graphique dernière génération qui nous propulse dans un monde ouvert gigantesque et destructible, rempli de détails et qui s'adapte au gré des cycles jour / nuit et des saisons. Une façon de changer les environnements et même les interactions puisque tout est toujours différent. En effet, vous verrez l'eau geler l'hiver, les villes s'allumer la nuit, etc. De même, le moteur physique fait des prouesses sur smartphone avec une excellente gestion des collisions et des impacts.

Une fois la phase d'émerveillement dépassée, vous pourrez alors vous plonger dans le coeur du jeu qui est un mélange d'exploration, de combats en temps réel, et de personnalisation. Si l'exploration vous rappellera un certain GTA 5 avec de nombreuses activités et véhicules, la partie combat elle, se rapproche des RPG comme Final Fantasy. Pour les amateurs de jeux coopératifs, sachez que le côté MMO est facilité par le chat vocal.



Un mot sur le système de personnalisation de personnage du jeu. Ce dernier est très poussé et permet aux joueurs de se démarquer avec des options quasi infinies. D'ailleurs, le style graphique nous ramène à un certain Final Fantasy 8... Ce qui est forcément un compliment !



Seul bémol, un système free-to-play à surveiller puisque les achats intégrés sont nombreux :

60 Coupons : 1,09 €

300 Coupons: 5,49 €

980 Coupons : 16,99 €

1980 Coupons : 32,99 €

3280 Coupons : 54,99 €

6480 Coupons : 109,99 €

Newbie Pack : 1,09 €

Daily Offer I : 1,09 €

Daily Offer II : 2,29 €

One-Click Purchase II : 13,99 €

Il faudra voir si les joueurs qui ne dépensent pas peuvent tout de même s'amuser et progresser.



D'ici quelques jours, nous pourrons nous faire un avis et revenir vers vous avec un test. A vous de jouer, mais prévoyez tout de même près de 4 Go d'espace disque pour en profiter et un bon téléphone, même si un iPhone 5S est compatible. Et pour les joueurs Android, rendez-vous sur le Play Store.

La note 4 / 5

