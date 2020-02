Twitter ouvre la fonction "Masquer les réponses" aux développeurs

Les possibilités seront nombreuses, la plus probable sera de masquer automatiquement les réponses comportant certains mots-clés. Par exemple, vous postez un tweet et une réponse comporte une insulte , le système automatisé pourra masquer instantanément cette réponse. Une solution efficace contre le harcèlement.

C'est une bonne nouvelle, le réseau social à l'oiseau bleu a décidé de pousser encore plus loin sa nouvelle fonction qui permet de faire disparaitre les réponses de vos tweets. C'est le média TechCrunch qui a réussi à récupérer l'information, prochainement les développeurs tiers vont pouvoir perfectionner cette fonctionnalité grâce à une ouverture d'API .

