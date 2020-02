Un adolescent arrive à tromper Twitter et fait certifier le compte d'une personne imaginaire

Julien Russo

Peut-on se faire facilement certifier sur Twitter ? Visiblement oui, puisqu'un adolescent américain de l'État de New York a eu l'idée de créer un compte Twitter au nom de "Andrew Walz" et l'a présenté comme un candidat au Congrès. Pour rendre le personnage crédible, il a été très loin... Ce qui a permis à l'équipe de Twitter de mordre rapidement à l'hameçon.

La certification Twitter pas si fiable que cela ?

Cet adolescent qui avait du temps libre a décidé de tester le service de certification des comptes Twitter. En plus de créer le compte "Andrew Walz", il fallait mettre derrière cette personne une "identité numérique", le jeune homme a alors créé un site web du type "campagne politique", a créé une photographie à partir d'une intelligence artificielle afin que le visage n'existe nulle part ailleurs quand l'équipe de Twitter allait enquêter.

L'histoire relayée par CNN Business a révélé que le jeune a mis 25 minutes pour tout mettre en place. Une fois le compte créé, les traces sur internet effectuées, il a contacté Twitter pour demander la certification de son compte. L'adolescent a attendu quelques jours puis a eu un retour de Twitter le félicitant d'avoir obtenu la certification du compte "Andrew Walz".



Pour en arriver jusque là, l'adolescent ne s’en est pas tenu qu'à la création du site web et de la fausse photo de profil, il a également soumis l'identité d'Andrew Walz à une organisation à but non lucratif du nom de "Ballotpedia" qui "référence" tous les candidats politiques américains.

Si le jeune homme a fait cela, c'est qu'il savait que ce serait un appui majeur dans la candidature pour la certification, puisque Twitter s'est associé à cette organisation l'année dernière pour identifier les comptes des personnalités politiques américaines sur son réseau social.

Une fois renseignées les informations auprès du partenaire de Twitter, la suite s'est passé comme une lettre à la poste. L'équipe responsable de la vérification d'identité s'est servie de Ballotpedia (comme prévu) pour vérifier si l'homme qui demandait la certification disait vrai puis s'est rendu compte que les informations correspondaient.

Il faut dire que l'adolescent avait tout organisé, le sérieux du profil était bluffant, quand on voit la photo de l'homme, la description, la localisation, le lien vers le site internet... Tout a été fait sérieusement pour gagner en crédibilité.



Avant de valider le badge bleu, ce qui aurait pu interpeller l'équipe de Twitter c'est le nombre d'abonnés. L'adolescent qui avait ouvert le faux profil avait recueilli seulement 10 abonnés au 26 février, mais si cela n'a pas interpellé le réseau social c'est qu'il existe plein de politiques qui ne sont pas médiatisés et donc qui ont peu de personnes qui les suivent.

Twitter énervé a immédiatement suspendu le compte

Twitter a été frustré d'avoir été "pris pour un imbécile" par un lycéen. Quand le média américain à l'origine de la révélation de cette affaire a pris contact avec le réseau social, quelques heures après le compte @WalzRI a été suspendu.

Pour rappel, la certification Twitter permet à quiconque de connaître la véritable identité de la personne qui se trouve derrière le compte. Dans un monde où les faux comptes se multiplient à grande vitesse pour arnaquer les gens, abuser de la confiance et même propager des fake news, la certification est un élément indispensable et elle est d'ailleurs présente sur de nombreux réseaux sociaux comme(Facebook et Instagram par exemple.

Ballotpedia et Twitter ont déclaré vouloir faire une "amélioration urgente" de la procédure de vérification d'identité pour certifier un compte.

