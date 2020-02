Apple dépose un brevet pour un... appareil portable de fitness !

Nouveau brevet, nouvelle surprise ! Apple protège une technologie jamais mise en avant par une rumeur ou une fuite. Il s'agit d'un appareil de fitness qui (comme l'Apple Watch) vous motiverais à faire du sport et traquerais minutieusement votre activité. Il est expliqué que ce dispositif s'attacherait à une partie du corps et serait capable d'avoir une détection automatique pour savoir quand il est porté ou non.

Un produit qui arriverait dans la famille des "wearables"

Mais qu'est-ce que nous prépare Apple ? Un brevet a été dévoilé officiellement dans l'US Patent & Trademark Office. Il s'agit d'un produit jamais vu jusqu'à aujourd'hui chez Apple et qui confirme encore une fois la volonté d'Apple de motiver ses clients à faire des activités sportives.

Dans le schéma du brevet, il est présenté un appareil attaché au niveau du bras qui serait probablement présent pour suivre le rythme cardiaque en plus de l'Apple Watch au poignet.

Apple fait également référence à des capteurs photopléthysmographiques pour apporter une précision perfectionnée des données qu'aura pour but de récupérer le futur produit.

Apple renouvelle encore une fois son intérêt pour le monde du sport et de la santé. Comme d'habitude ce brevet exprime l'avancée d'une technologie que veut protéger Apple, cependant cela ne veut pas dire que cet appareil portable de fitness verra le jour prochainement.



Dans le résumé du brevet, Apple déclare : "Un dispositif portable qui s'attache à une partie du corps d'un utilisateur via un élément d'attache. Il fonctionne dans un état connecté et un état déconnecté. Un ou plusieurs capteurs situés dans le dispositif portable et/ou l'élément de fixation détectent la partie du corps de l'utilisateur lorsqu'elle est présente. Cette détection ne peut être effectuée que lorsque l'élément de fixation est dans une configuration connectée et peut être utilisée pour faire passer le dispositif portable de l'état connecté à l'état déconnecté. De cette manière, le dispositif portable fonctionne à l'état connecté lorsqu'il est porté par un utilisateur et à l'état déconnecté lorsqu'il n'est pas porté par l'utilisateur."



