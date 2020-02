Coronavirus : tout est sous contrôle selon Tim Cook

Il y a 1 heure

Enzo Valvasori

1

Lors d'une interview donnée à Fox Business, Tim Cook le PDG d'Apple été questionné par rapport au Coronavirus et a annoncé qu'il rouvrait les usines en Chine, puisque selon lui "tout est sous contrôle en Chine"... Un peu d'optimisme qui nous rappelle les débuts de l'épidémie.

J'ai l'impression que la Chine contrôle le coronavirus. Je veux dire que si vous regardez les chiffres, ils diminuent de jour en jour. Et donc je suis très optimiste. Du côté des fournisseurs, nous avons une pléiade de fournisseurs - vous savez, l'iPhone est construit partout dans le monde. Nous avons des composants clés en provenance des États-Unis, nous avons des pièces clés qui se trouvent en Chine, et ainsi de suite. Concernant les pièces qui sont fabriquées en Chine, nous avons rouvert les usines. Elles rouvrent. Les sous-traitants sont en montée en charge, et je pense donc que c'est une sorte de troisième phase de retour à la normale.

Un discours trop optimiste ?

Il se pose évidemment question de savoir pourquoi Tim Cook tient actuellement un discourt si optimiste. Ses propos visent probablement à rassurer les investisseurs sur le fait que les affaires de la société sont sur une base solide. Car Apple, comme d'autres société technologiques ont chuté ces derniers jours en bourse, en raison des inquiétudes et des nouvelles persistantes concernant le coronavirus. Quand on voit que Facebook annule sa F8 de mai 2020, on peut se poser des questions.



Reste à voir d'ici les prochains jours comment la situation évolue, Apple avait tout de même annoncé qu'ils pourraient avoir des délais supplémentaires dans la production de l'iPhone 9 à cause du COVID-19...

