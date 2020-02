Crossy Road Castle : le nouveau jeu Apple Arcade

Après une semaine blanche, la firme de Cupertino relance les sorties sur Apple Arcade du vendredi avec un nouveau titre signé Hipster Whale. Sans surprise, il s’agit d’un dérivé de Crossy Road qui a connu le succès sur mobiles avec un titre exclusif à Apple Arcade. Il s’agit de Crossy Road Castle.



Crossy Road Castle : grimpez le plus haut possible

Alors que le jeu historique était axé sur la traverse de routes, ici il faut grimper en haut d’une tour à travers de centaines de niveaux générés de manière procédurale et qui sont remplis d’ennemis et d’obstacles. En fait, il s’agit d’un jeu de plateforme en pixel art qui attirera les fans de Super Mario avec une bonne dose de fou rire si vous en mode coopération.



En effet, Crossy Road Castle est conçu pour du pur chaos coopératif. Vous pouvez également jouer en solo, mais c'est toujours plus amusant avec des amis, comme nous le rappelle le studio.



Pour varier les plaisirs, il y a aussi des personnages et des objets en tout genre à collectionner.



Pour le reste, c’est du classique avec un abonnement Apple Arcade obligatoire à 4,99€, un support des manettes et du mode hors ligne. Accessible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.



