La Game Developers Conference de San Francisco repoussée à une date ultérieure

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Le monde vit actuellement l'un des pires virus depuis très longtemps, il a la particularité de se propager très rapidement, c'est principalement cela qui fait peur et qui pousse à éviter les regroupements de personnes au même endroit. Alors qu'on a eu l'annulation du MWC 2020, de la conférence de Facebook ou encore du salon de Genève, c'est au tour de la très attendue Game Developers Conference qui n'est pas annulée, mais repoussée. Une décision plus sage d'après ses organisateurs.

Carnaval, salon, conférence... Tout s'annule pour éviter la propagation du Coronavirus

Tenir une géante-conférence en pleine période d'épidémie mondiale ? C'est quelque chose d'irresponsable. La Game Developers Conference qui devait avoir initialement lieu du 16 au 20 mars 2020 en Californie à San Francisco a finalement été reportée à cet été, sans date précise. Les organisateurs veulent surtout voir l'évolution du Coronavirus avant de communiquer une nouvelle date.



La Game Developers Conférence est un événement annuel qui rassemble des dizaines de milliers de joueurs et de développeurs de jeux vidéos du monde entier. Cinq jours uniques pour découvrir des nouveautés, des sorties prochaines, mais surtout échanger avec les développeurs de ses jeux préférés.

Tout comme les nombreuses annulations du MWC 2020, la Game Developers Conférence a été confrontée à la même chose, puisque Sony, Microsoft, Electronic Arts, Blizzard, Epic Games et Unity avaient tous annulé leur présence au vu de la situation incontrôlable du Coronavirus.

Avec toutes ces annulations de grands éditeurs et constructeurs, il était clairement impossible de maintenir une attractivité autour de la conférence. Les organisateurs ont alors décidé d'entamer de longues discussions avec les partenaires de l'édition 2020. Ils ont déclaré : "Après une consultation avec nos partenaires de l’industrie et de la communauté du développement de jeux dans le monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la Game Developers Conference".



Ce qui déçoit énormément les organisateurs de la conférence c'est tout ce temps consacré pour convaincre de faire venir les grandes entreprises et les nombreuses préparations avec le comité, les intervenants, les exposants et les partenaires.

"Nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir à ce moment. Nous travaillons avec nos partenaires pour finaliser les détails et nous partagerons plus d’informations sur nos projets dans les prochaines semaines".

Un remboursement est prévu

Si vous avez acheté vos places pour vous rendre au Game Developers Conférence, sachez que les réservations seront remboursées dans leur totalité dans un délai de 4 à 6 semaines.

Plusieurs conférences qui ne peuvent pas attendre à cet été seront diffusées en direct sur internet, via des plateformes de streaming comme Twitch et YouTube Gaming.



On attend toujours la décision d'Apple concernant la WWDC 2020 qui va avoir lieu courant le mois de juin 2020. Pour rappel, il s'agit de l'événement qui permet de dévoiler la nouvelle version d'iOS, d'iPadOS, de watchOS, de tvOS et de macOS.

On vous parlait justement il y a 48 heures qu'Apple pourrait faire machine arrière pour la WWDC, un rendez-vous annuel très important pour la communauté Apple.



Source