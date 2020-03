Amazon prêt à tout pour ne pas payer les 250 millions d'impôts au Luxembourg

Au point où ce n'est pas passé auprès de la Commission européenne en 2017, celle-ci avait annoncé que l'accord fiscal qui couvrait la période de mai 2006 à juin 2014 permettait au géant américain de ne pas payer près des trois quarts de ses activités en Europe. Cet accord, il a été signé entre Amazon et le Luxembourg qui avait autorisé le géant américain à virer des bénéfices réalisés en Europe vers une société holding à l'étranger, sans payer aucun impôt. Un avantage qu'a profité pendant plusieurs années Amazon. Pour la défense de l'entreprise, les avocats s'appuient sur les nombreuses erreurs juridiques et factuelles qui sont dans le dossier. D'après eux, il n'y a rien de "solide" pour faire condamner la société de Jeff Bezos. Source

Amazon et les impôts, deux mots qui ne vont pas dans la même phrase. On a eu plusieurs échos dans le passé sur plusieurs affaires concernant des fraudes fiscales au sujet de la firme de Seattle. Il faut dire qu'Amazon fait tout pour payer le moins d'impôts dans les pays où elle exerce son activité, cela passe par des optimisations fiscales parfois à la limite du scandale.

