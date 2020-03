Cultist Simulator va recevoir les DLC "Priest" et "Ghoul" sur iOS / Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

L'incroyable Cultist Simulator de Weather Factory fêtera sa première bougie sur iOS et Android dans un mois. D'ici là, les amateurs de ce jeu de plateau porté par Playdigious devraient avoir du contenu supplémentaire à se mettre sous la dent. Après l'extension "Dancer", voilà que le studio annonce l'arrivée de "Priest" et "Ghoul".



Regardez le trailer vidéo :

Cultist Simulator : du nouveau le 2 avril 2020 sur iOS et Android

Si vous n'y avez pas encore joué, Cultist Simulator vous demande de vous créer un groupe de fidèle autour d'un culte, une sorte de secte. C'est un mélange de jeu de cartes et de mécaniques roguelike. Si vous aimez les ambiances Lovecraftienne qui vous tiennent en haleine, vous ne serez pas déçu avec des heures de frissons garantis, pour peu que vous puissiez lire un anglais assez soutenu.



Après le DLC "Dancer", Playdigious vient d'annoncer la sortie des autres packs pour le 2 avril prochain. Le DLC "Priest" est une extension centrée sur l'histoire principale qui comprend un nouvel héritage, deux nouvelles ascensions, de nouvelles mécaniques de culte, et plus encore, tandis que le DLC «Ghoul» est un axé sur le précédent pack et comprend un nouvel héritage, deux nouvelles extensions et des cimetières que vous pouvez trouver et voler.



Chaque contenu sera téléchargeable pour 2,29€ pièce, soit le prix de "Dancer". On notera qu'ils sont déjà affichés sur la page iTunes.



PS : on espère toujours une traduction en français, d'autant que le jeu a récemment ajouté le russe et le chinois.

Télécharger Cultist Simulator à 7,99 €