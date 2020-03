Fonction santé : Wear OS est en retard par rapport à watchOS

Julien Russo

Au début l'Apple Watch avait misé sur le luxe, voyant que cette stratégie ne fonctionnait pas, Tim Cook et le reste de la direction ont pris la décision de prendre une autre direction qui toucherait plus de monde, quels que soient l'âge et les revenus. La santé ! Depuis, l'Apple Watch a multiplié les fonctions santé, pour devenir avec le temps un appareil fiable pour détecter les problèmes cardiaques.

Wear OS voudrait devenir comme watchOS

Apple avait bien vu, puisque l'Apple Watch a pris une certaine valeur aux yeux de nombreux consommateurs. Grâce en partie aux fonctionnalités santé, les clients se sentent plus en sécurité et n'hésitent pas à investir dans l'Apple Watch qu'ils ne considèrent plus comme un "simple gadget".



Du côté de Google on a vu que la stratégie d'Apple fait ses preuves et permet de dominer un marché très convoité, celui des montres connectées.

Selon les récentes révélations de Droid Life, le géant de Mountain View voudrait rattraper son retard et proposer un OS et du matériel capable de faire comme l'Apple Watch. Google en est conscient, Apple a un atout majeur que ses montres connectées n'ont pas.

Google a lancé des études pour connaitre les fonctionnalités santé qui intéresseraient ses potentiels futurs utilisateurs. La liste des idées est longue, on y retrouve par exemple :

Suivi SPO2 : Le suivi du niveau d'oxygénation dans le sang et avertissement si les niveaux sont anormaux.

: Le suivi du niveau d'oxygénation dans le sang et avertissement si les niveaux sont anormaux. Alarmes intelligentes : Le réveil au meilleur moment pour éviter d'être fatigué.

: Le réveil au meilleur moment pour éviter d'être fatigué. Détection de l'apnée du sommeil : Une fonctionnalité à base d'alertes et de conseils.

: Une fonctionnalité à base d'alertes et de conseils. Alertes de rythme cardiaque irrégulier : Tout comme l'Apple Watch, cela consiste à envoyer une notification dès qu'il y a des irrégularités.

: Tout comme l'Apple Watch, cela consiste à envoyer une notification dès qu'il y a des irrégularités. Détection automatique de l'entrainement : Dès que la montre s'aperçoit que vous êtes en train de faire du sport, elle vous propose de vous accompagner pour vous donner des statistiques.

: Dès que la montre s'aperçoit que vous êtes en train de faire du sport, elle vous propose de vous accompagner pour vous donner des statistiques. Suivi du stress : Surveille votre niveau du stress et vous invite à vous calmer et à contrôler votre respiration quand la situation est critique.

: Surveille votre niveau du stress et vous invite à vous calmer et à contrôler votre respiration quand la situation est critique. Suivi de la prise d'eau : Vous recommande de boire lors des périodes de canicule pour vous assurer que vous êtes bien hydraté.

: Vous recommande de boire lors des périodes de canicule pour vous assurer que vous êtes bien hydraté. Suivi de l'alimentation, contrôle des calories : Apprenez à mieux manger, contrôler l'apport alimentaire et calorique au quotidien.

: Apprenez à mieux manger, contrôler l'apport alimentaire et calorique au quotidien. Temps de récupération : Une fonction destinée aux personnes très sportives qui n'arrêtent pas de bouger toute la journée. Il s'agit de déterminer un temps de récupération entre deux activités.

Des idées, Google en a plein et c'est à travers plusieurs sites spécialisés dans les études que la firme californienne va enfin pouvoir savoir ce que les clients recherchent dans une montre connectée. Vous l'aurez compris, le géant de Mountain View est déterminé à passer devant l'Apple Watch.