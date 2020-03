L'iPhone 9 serait un atout majeur au Brésil pour faire mal à Huawei

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2

Il y a quelques années, Apple était très en forme au Brésil comme dans le reste de l'Amérique latine. Aujourd'hui, la firme californienne ne brille plus comme avant. Le Brésil est l'un des pays où l'iPhone connait le plus de difficultés et souffre face à Huawei et Samsung. D'après Patently Apple, la sortie d'un iPhone 9 (ou iPhone SE 2) pourrait changer les couleurs du marché et redonner une tendance en faveur d'Apple.

L'iPhone 9, un vent de fraicheur pour Apple ?

La firme de Cupertino a besoin d'un déclic sur le marché brésilien. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ne rencontrent pas le succès espéré (en partie à cause de leur tarif élevé). Celui qui s'en sort plutôt bien, c'est l'iPhone 11.

D'après différentes analyses, le futur iPhone d’entrée de gamme qui devrait être présenté courant de ce mois-ci, stimulerait la part de marché d'Apple au Brésil, mais aussi dans les autres pays où Apple réalise de bons chiffres, mais pourrait faire largement mieux, on pense par exemple à l'Inde.



Au Brésil et dans le reste de l'Amérique latine, l'année 2019 n'a pas été ce qu'espérait Apple (à part le dernier trimestre qui a été excellent). Samsung, Motorola et Huawei, ont fait vivre un cauchemar à la firme californienne.

D'après les données de Counterpoint Research, Samsung possède 38% de part de marché sur la totalité de l'année dernière, quand Motorola en possède 15,5%, Huawei 12,9%, LG en possède 4,4% et Apple est loin derrière avec 3,6% de part de marché.

Une performance gênante pour une grande entreprise comme Apple, dans le cinquième plus grand pays du monde.

Au vu de ces résultats décevants, Apple a travaillé avec le président brésilien pour trouver une solution. Tim Cook et Jair Bolsonaro ont été aperçus à Davos en train de passer la journée ensemble et partager un repas. Le CEO d'Apple avait d'ailleurs exprimé tout l'amour qu'il avait pour le Brésil, il a décrit le pays comme un "pays d'opportunité".

Il sera intéressant d'observer la stratégie d'Apple avec l'iPhone 9 (ou iPhone SE 2). Cela a été prouvé à maintes reprises que quand la firme de Cupertino baisse les prix de ses iPhone à travers de grosses promotions dans les pays émergents, les ventes et les parts de marché explosent !

Il ne fait aucun doute qu'Apple va énormément miser sur ce futur iPhone low cost, à la fois en Inde, mais aussi dans les pays de l'Amérique latine.

En espérant que le Coronavirus ne vienne pas trop "perturber" les plans d'Apple.