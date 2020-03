Mythic Quest : des acteurs pas très joueurs...

Alban Martin

Apple TV+ a récemment démarré la diffusion de la saison initiale de "Mythic Quest: Raven’s Banquet", sa première émission de comédie scénarisée autour des tribulations de la gestion d'un studio de développement. "Mythic Quest" concerne les jeux vidéo et la culture qui les entoure, c'est pourquoi Apple a partagé une vidéo du casting de la série divulguant leurs jeux préférés.

Peu de gamers parmi les acteurs de Mythic Qu'est

Voici le synopsis de la série :

Rencontrez l'équipe derrière le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps. Mais dans un lieu de travail axé sur la construction de mondes, la formation de héros et la création de légendes, les batailles les plus ardues ne se déroulent pas dans le jeu - elles se déroulent au bureau.

A travers la vidéo "Game Cache", on en apprend un peu plus sur les goûts des acteurs en matière de jeux vidéo comme Rob McElhenney, F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicadao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.

Avec cette vidéo décontractée, on apprend que :

Charlotte Nicdao adore Les Sims

Jessie Ennis s'amuse sur Tony’s Hawk

Ashly Burch évoque Harvest Moon 64

Rob McElhenney se passionne pour Legend of Zelda et Skyrim

Danny Pudi est également fan de Zelda

F. Murray Abraham n'a joué qu'à PacMan

Imani Hakim a dégommé ses frères à Tekken

David Hornsby s'est défoulé jadis sur Contra



Vous noterez donc qu'il n'y a que peu de gamers parmi les acteurs de la série. Pas très étonnant, mais cela pourrait décevoir quelques fans.



Pour information, les autres membres de la distribution incluent Michael Rotenberg, Nicholas Frenkel, Jason Altman, Danielle Kreinik, Gérard Guillemot, David Hornsby et Megan Ganz.



Vous avez déjà vu un épisode ? Apple TV+ est gratuit pour les clients ayant acheté un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV depuis la mi-septembre et ce, pendant un an. Sinon, comptez 4,99€ par mois.