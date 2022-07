La bande de Mythic Quest explore le métavers dans la saison 3

Pendant le week-end du Comic-Con de San Diego, Apple a publié la bande-annonce officielle de la troisième saison de Mythic Quest, sa série comique primée et qui se déroule sur le lieu de travail.



La saison 3, qui sera diffusée sur Apple TV+ cet automne, comprendra dix épisodes. Cependant, Apple n'a pas encore dit quand la troisième saison sera officiellement diffusée sur son service de streaming.

Rob McElhenney et Charlotte Nicdao dans la saison 3 de "Mythic Quest".

Bien que la date de lancement de la nouvelle saison soit entourée de mystère, la société a fait quelque chose pour les fans ce week-end. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de la troisième saison de Mythic Quest ci-dessous :

La troisième saison de la série comique continuera à suivre l'histoire des employés de Mythic Quest ainsi que celle du nouveau studio de Ian et Poppy, GrimPop. Malgré leur départ, le groupe continue de se retrouver à croiser des chemins avec, comme prévu, des conséquences hilarantes.

Dans la troisième saison, alors que Ian et Poppy naviguent dans le monde du jeu et dans leur partenariat au sein des GrimPop Studios nouvellement formés, Dana est obligée de jouer les médiateurs face aux incessantes chamailleries de ses patrons. De retour à Mythic Quest, David s'installe dans son nouveau rôle de patron où il se sent vraiment responsable pour la première fois. Jo revient comme assistante, plus loyale et militante que jamais, et Carol essaie de trouver sa place après une nouvelle promotion. À Berkeley, Rachel s'efforce de trouver un équilibre entre sa morale et le capitalisme, tandis que Brad, après sa sortie de prison, tente de réintégrer la société en tant qu'homme réformé.