Steve Wozniak et sa femme, premiers cas de coronavirus aux États-Unis ?

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

On ne présente plus Steve Wozniak : connu pour être le cofondateur d'Apple aux côtés de Steve Jobs, mais également pour ses sorties fracassantes sur la technologie et sur les différents états de la Pomme.



Ce dernier fait parler de lui au travers de Twitter, réseau social où il a annoncé qu'il aurait pu être, avec sa femme, le premier cas de coronavirus aux États-Unis.

Steve Wozniak, un cas de coronavirus aux États-Unis ?

En ce début d'année 2020, Steve Wozniak et sa femme sont partis en vacances à l'étranger, et plus particulièrement en Chine, berceau de la terrible épidémie. Aujourd'hui, ce dernier a tweeté pour expliquer que sa femme avait une mauvaise toux depuis leur retour et qu'ils étaient en cours d'examen au West Coast Sports Institute de Santa Clara.

Checking out Janet’s bad cough. Started Jan. 4. We had just returned from China and may have both been patient zero in U.S. (@ West Coast Sports Institute in Santa Clara, CA) https://t.co/MRNHqithEU — Steve Wozniak (@stevewoz) March 2, 2020

Selon lui, ils pourraient être les patients zéro aux États-Unis : le virus provoque une détresse respiratoire chez ceux qui en sont infectés, ce qui pourrait être le cas de sa femme.



Espérons de bonnes nouvelles dans les prochaines heures...



Source