WhatsApp : le mode sombre est disponible sur iOS !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

WhatsApp Messenger aura pris son temps. Après quelques mois de bêta, et plus de six mois après le lancement du mode sombre d'iOS 13, la version 2.20.30 de WhatsApp gère enfin l'affichage "dark", idéal la nuit.

WhatsApp Messenger passe du côté obscur

Après une rumeur qui courait depuis plusieurs mois, WhatsApp avait lancé le mode nuit le mois dernier via son programme de bêta test. Quatre semaines plus tard, le grand public peut enfin profiter de la messagerie la plus utilisée au monde - plus de 2 milliards d'utilisateurs - dans une version idéale pour nos yeux et la batterie des iPhone à écran OLED. En effet, l'autonomie est l'un des facteurs clé d'un tel mode.



C'est d'ailleurs ce met en avant Facebook, le propriétaire de la messagerie :

Améliorer la lisibilité

Hiérarchiser les informations

Réduire la fatigue oculaire



Sachez que sur WhatsApp, le mode sombre n'a pas de réglage spécifique; l'appli s'adapte directement aux préférences systèmes que l'on peut régler dans Réglages > Luminosité et affichage, cf tutoriel.



Outre cette nouveauté majeure, WhatsApp ajoute de nouvelles options de recherche vous permettent de filtrer par auteur et par type de contenu, de quoi facilement retrouver un message ou un fichier média.

