DAZN : un nouvel acteur sport bientôt en France ?

Dazn pourrait racheter des matchs de championnat de France à Mediapro, mais pas l'ensemble. Dazn pourrait racheter des matchs de championnat de France à Mediapro, mais pas l'ensemble. C'est un acteur audacieux mais qui réalise des investissements mesurés, il ressemble plutôt à BeIN, c'est-à-dire un deuxième service à côté du principal fournisseur de sport dans un pays, et son modèle est à confirmer.

Le service DAZN a déjà fait ses preuves aux États-Unis, où il est un des principaux diffuseurs en direct des combats de boxe, mais également en Italie et en Allemagne. En Italie par exemple, DAZN diffuse deux matchs par semaine : « pas les meilleurs, mais pas les pires ». En Allemagne, le service fait mieux puisqu'elle diffuse quelques matchs, mais sera surtout, avec Amazon, le diffuseur de la Ligue des Champions dès 2021. À quoi s'attendre en France ? Selon François Godard, analyste chez Enders :

Bientôt un nouvel acteur dans la diffusion du sport en France ? C'est ce qu'on pourrait croire, puisque le service DAZN (prononcer « De Zone » pour The Zone) s'apprête à faire son lancement dans 200 pays. Se présentant comme un "Netflix du sport", même si la définition ne semble pas être la bonne, dans certains pays elles jouent des coudes avec les plus grands diffuseurs, allant même à chiper quelques matchs de football.

