Un jailbreak permet de faire tourner Android sur iPhone 7

Hier à 21:40 (Màj hier à 21:48)

Corentin Ruffin

9

Si vous êtes familier avec le jailbreak, vous connaissez certainement la solution checkra1n permettant la gestion totale de certains appareils, sous certaines versions d’iOS et d’iPadOS.



Seulement, en se servant de l'outil, l'équipe Correlium est allée encore plus loin : elle a réussi à faire fonctionner le système d'exploitation Android sur l'iPhone.



Certes, ce n'est qu'une bêta, et ça ne fonctionne que sur iPhone 7, mais l'exploit n'en reste pas moins impressionnant !

Et si vous pouviez faire tourner Android sur votre iPhone ?

En utilisant l'exploit de jailbreak checkra1n, l'équipe Correlium a rendu disponible la première bêta de son projet Sandcastle, une version semi-fonctionnelle d'Android sur un iPhone 7 ou iPhone 7 Plus.



La prochaine mission ? Rendre l'exploit possible sur d'autres appareils pommés comme l’iPhone X, mais également résoudre de nombreux problèmes qu'apporte cette première version. Car oui, on parle d'une bêta, et il est risqué d'installer cette dernière sur votre appareil : c'est donc à vos risques et périls.



La caméra, le Bluetooth et les modems cellulaires ne sont pas fonctionnels sur cette version, parme d'autres. Une belle réussite tout de même, qui pourrait être les prémices d'un téléphone offrant la possibilité de switcher d'iOS à Android dès qu'on le veut.



D’ailleurs le projet Checkra1n a été mis à jour pour supporter SandCastle, le projet de Correlium qui est d’ailleurs en procès avec Apple.



Seul problème, l’écosystème fermé d'Apple qui va certainement empêcher une alternative sous Android 100% fonctionnelle. Mais qui veut un iPhone sous Android ?

Un Tuto pour installer Android sur iPhone

Si vous êtes intéressé, voici les étapes à suivre :

L’utilisateur ayant découvert la manipulation la décrit en 8 étapes :

Télécharger les fichiers de Checkra1n compatibles avec un smartphone Android rooté. Mettre le répertoire dans la mémoire du téléphone à un endroit exécutable Connecter les deux téléphones entre eux avec un câble USB-C vers Lightning Ouvrir une application de terminal sur le smartphone Android et taper « su » pour obtenir les droits de super admin (root) Taper « lsusb » pour vérifier que l’iPhone est bien reconnu (l’ID devrait s'afficher « 05ac:12a8 ») Passer l’iPhone 7 en mode DFU Vérifier que l’iPhone est toujours reconnu en tapant à nouveau « lsusb » Lancer Checkra1n en mode CLI avec la commande « ./checkrain -c »



Source