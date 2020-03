Nomad met à jour sa Base Station qui supporte désormais cinq appareils

La station de recharge permettait alors de recharger trois appareils comme des iPhone, des smartphones Android, des AirPods 2 et même son Apple Watch. La belle nouvelle, c'est que le fabricant vient de mettre à jour son produit, proposant désormais une version capable d'aller jusqu'à cinq appareils. Pour ce faire, la firme a utilisé un mélange de bobines Qi, des rondelles de charge pour une vitesse de 10 W pour les appareils éligibles. Bien sûr, un port USB-C de 18 W a été inclus ainsi qu'un port USB-A de 7,5 W. La nouvelle station de base Nomad Apple Watch est disponible dès aujourd'hui au prix de 149,95 $ . La version 2019 qui gère 4 appareils est un peu moins chère sur Amazon .

Ils sont nombreux les accessoiristes à essayer de proposer une alternative au projet abandonné d'Apple, que l'on connait sous le doux nom d'AirPower. Si vous ne vous en souvenez pas, on parlait d'une base qui permettait de recharger trois appareils en simultanées en sans fil. Suite à des problèmes de gestion de la chaleur, la Pomme a tout simplement enterré sa création, malgré une apparition remarquée lors d'un keynote. Parmi les candidats sérieux au remplacement de cette dernière, on note Nomad qui a commercialisé sa Base Station en octobre dernier.

