Le nouveau chargeur sans fil de ESR est en promo

Il y a 3 heures

Alban Martin

L'accessoiriste ESR vient de sortir la nouvelle version de son chargeur sans fil (norme Qi) compatible iPhone et autres modèles Samsung Nouveau modèle 2020, compact et fin, qui peut être utilisé avec sa base en silicone ou non. Cela permet d'avoir un appareil très peu encombrant et d'enrouler le câble autour pour le transport. De plus, l'accessoire est compatible avec la charge rapide sans fil 10W.



Un accessoire pour charger son iPhone à petit prix

Le chargeur ESR possède une particularité avec une housse en silicone équipée d’une fente qui permet de ranger le câble d’alimentation. Avec ou sans cette surcouche, l'accessoire fonctionne et peut même recharger un iPhone doté d'une coque de 5mm d'épaisseur.



Pour le reste, c'est du classique avec une compatibilité large qui va des AirPods à l'iPhone 11 en passant par l'Apple Watch, ainsi qu'un voyant rouge / vert pour savoir si la charge est en cours, en mode stand-by, ou si il y a un souci.



Enfin, le chargeur ESR est certifié dQi, CE, FCC et RoHS. Si cela ne vous parle pas, il s'agit de normes qui permettent d'assurer une certaine qualité, ainsi qu'une protection contre les cas de surchauffe et autre court-circuit.



Et pour ne rien gâcher, il y a une offre promotionnelle en ce moment :

Contenus du Paquet :

Chargeur à Induction Compact ESR

Housse silicone démontable

Câble USB vers USB-C de 1m

Mode d’emploi

Spécifications du Produit :

Standard de Charge Qi

Input : 5V/2A (Standard) ; 9V/1.7A (Charge rapide)

Output : 5V/1A (Standard) ; 7.5W/10W (Charge rapide)

Dimensions : 98 x 98 x 11 mm (avec house) ; 64 x 64 x 8 mm (sans housse)

Poids : 97 g (avec housse) ; 38 g (sans housse)

Compatibilité :

Charge rapide 10 W :

Samsung Galaxy S20 / S10 / Note 10 / S9 / Note 9 / S8 / Note 8 / S7

Huawei P30 / Mate 30

Xiaomi Mi 9

Charge rapide 7.5 W :

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus

iOS 13.1 minimum

Charge standard de 5W :