Foxconn annonce la plus forte baisse de revenus depuis 7 ans

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Ce coronavirus, quel coup dur pour les partenaires et assembleurs de grands groupes... C'est notamment le cas de Foxconn, principal allié d'Apple, qui est sévèrement touché par la propagation de l'épidémie en Chine.



Car oui, le groupe taïwanais possède la plupart de ses usines au sein du pays le plus touché, ce qui l'empêche de bénéficier de main d'oeuvre suffisante pour répondre aux besoins de production.



Le groupe, qui a annoncé hier un retour à la normale pour fin mars, semble ensuite être revenu sur ses mots en indiquant que l'un de ses ouvriers était décédé et que la situation était difficilement anticipable.

Foxconn connaît sa plus forte baisse de revenus de ces deniers années

Aujourd'hui, nous apprenons que le groupe connaît sa plus forte baisse de revenus depuis 7 ans : en février, ils ont noté une baisse de 18,1% par rapport à l'année précédente.



La société taïwanaise, qui assemble les iPhones d'Apple, déclare qu'il s'agit de la baisse la plus importante depuis mars 2013, avec 7,28 milliards de dollars durant le mois.



Selon l'annonce, Foxconn ne prévoit pas de croissance au premier semestre de cette année et a procédé à une "légère révision à la baisse" par rapport à ses prévisions initiales, tout comme Apple.



