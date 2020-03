General Motors dévoile une batterie électrique impressionnante

Ainsi, Cadillac, Chevrolet, GMC et Buick en profiteront pour leurs prochains modèles, dont la Chevrolet Bolt attendue en fin d'année. Pour l'historique, General Motors a été le premier constructeur a faire la présentation d'un véhicule électrique dans les années 90. Source

Ceci permet aux ingénieurs d'optimiser le stockage de l'énergie et l'agencement du design de chaque véhicule.

Très célèbre au sein de son pays, General Motors veut venir détrôner Tesla, premier vendeur de voitures électriques aux États-Unis. Pour ce faire, elle souhaite proposer des véhicules performants et qui tiennent la route. Pour cela, ils ont donc levé le voile sur une nouvelle batterie qui, sur le papier, tiendrait 645 kilomètres en une seule recharge. De forme rectangulaire, cette dernière peut se placer verticalement ou horizontalement.

Le groupe américain General Motors, que l'on connait notamment pour détenir Ford, Chrysler ou encore Opel, a déjà mis les pieds au sein du marché de l'électrique. Seulement, cette dernière semble vouloir se démarquer en travaillant sur des technologies à adopter pour ses futures voitures. Dans la nuit, le constructeur a dévoilé une batterie qui permettrait à une voiture de parcourir jusqu'à 645 kilomètres en une seule recharge. De quoi venir taquiner un certain Tesla...

