L'iPhone 9 décalé de trois mois ?

Il y a 3 heures

Alban Martin

3

Après avoir indiqué que le nouvel iPhone pas cher est en phase de validation finale, Digitimes suggère que le lancement du prochain modèle de téléphone d'Apple pourrait être décalé. L'iPhone 9 ou iPhone SE 2, peu importe le nom, connait des soucis d'approvisionnement de PCB, les fameux circuits imprimés. On parle d'un retard d'un trimestre.

l'iPhone 9 plutôt en juin ?

Selon Digitimes, les fabricants de circuits imprimés de Taïwan ont été informés que les expéditions de pièces pour l'iPhone SE 2 ont été différées.



Les pièces devaient initialement être livrées au premier trimestre, c'est-à-dire en mars. Cependant, Apple aurait prévenu ses sous-traitants que ces commandes seront maintenant livrées au deuxième trimestre, une conséquence de l'épidémie de coronavirus.



Il semblerait que certains goulets d'étranglement de la production en amont aient poussé Apple à interrompre le flux de composants plus en aval de la chaîne d'approvisionnement, en attendant un retour à la normale afin de lancer la pleine production. Il est possible que l'iPhone SE 2 soit toujours présenté fin mars avec une disponibilité limitée, voire très limitée.



Pour mémoire, le nouvel iPhone SE / iPhone 9 devrait coûter environ 399$ (489€ ?) et ressembler à un iPhone 8. À l'intérieur, nous nous attendons à ce que le processeur soit mis à niveau vers la dernière puce A13, ainsi qu'un unique capteur photo piqué à l'iPhone XR.



Il viendra remplacer l'iPhone SE lancé il y a quatre ans, le 21 mars 2016.