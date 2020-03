Pokémon GO : la Saison 1 de la Ligue de Combat GO pour le 13 mars

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Fin du mois dernier, Niantic et The Pokémon Company ont annoncé du nouveau pour Pokémon GO (v1.133.1, 293 Mo, iOS 9.0) : l'arrivée de la Ligue de Combat GO.



Cette dernière se base sur les Combats de Dresseurs et offre aux joueurs l’opportunité de participer à des tournois avec d’autres Dresseurs du monde entier et ainsi améliorer leur rang.



La belle nouvelle, c'est que la saison 1 débutera dès le 13 mars prochain !

Pokémon GO va lancer sa Ligue de Combat GO

Au cours de cette première saison de la Ligue de Combat GO, les Dresseurs affronteront en duel d’autres compétiteurs au rang similaire grâce à un système de matchmaking en ligne. Le format de la Ligue repose sur trois ligues distinctes : La Ligue Super, la Ligue Hyper et la Ligue Master.



Au fur et à mesure que les Dresseurs gagnent leurs combats, leur rang s’améliorera, chaque nouveau rang permettant d’obtenir des récompenses toujours plus nombreuses.



Le planning :



La Ligue Super (limite de 1500 CP) se déroulera du vendredi 13 mars 2020 à 21h00 jusqu’au vendredi 27 mars 2020 à 21h00.

La Ligue Hyper (limite de 2500 CP) se déroulera du vendredi 27 mars 2020 à 21h00 jusqu’au vendredi 10 avril 2020 avril à 21h00.

La Ligue Master (sans limite de CP) se déroulera du vendredi 10 avril 2020 à 21h00 jusqu’au vendredi 24 avril 2020 à 21h00.

Les trois ligues seront disponibles du vendredi 24 avril 2020 à 21h jusqu’au vendredi 1er mai à 21h00.

Durant cette dernière, il sera possible de rencontrer Darkrai et la Forme Alternative de Giratina et Fulguris.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO