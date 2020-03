CHAOS RINGS III : une mise à jour pour iOS 13 !

Il y a 2 heures

Alban Martin

1

CHAOS RINGS III passe à la version 1.2.2, pratiquement quatre ans après la dernière mise à jour. Le jeu de Square Enix vient en effet d'être optimisé pour iOS 13, pour le plus grand bonheur des fans de cette saga de RPG spécialement conçue pour les mobiles.



CHAOS RINGS 3 : une mise à jour avant Chaos Ring 4 ?

Chaos Rings 3 est le dernier jeu en date de la série Chaos Rings de Square Enix qui a vu le jour en 2010 sur iPhone et Android. Premium, cette saga a été gratifiée de quatre opus de grande qualité (dont le Chaos Ring Omega). Nous avions d'ailleurs réalisé le test de Chaos Ring 2 en 2012.



Mais vous le savez, si Square Enix propose des jeux dantesques, le studio est aussi avare en mises à jour. Ces derniers temps, la firme nippone semble faire des efforts et propose quelques remises à niveau de ses titres phares. Cette fois, c'est Chaos Ring 3 qui ajoute la prise en charge d'iOS 13 et corrige les problèmes de problèmes d'affichage. Mais dommage que le jeu ne s'étire pas sur les écrans des grands iPhone à encoche comme l'iPhone X, l'iPhone Xr ou l'iPhone 11 par exemple. En fait, l'interface prend toute la place, mais pas la scène elle-même, dommage !



Pour mémoire, le troisième épisode de la saga RPG se déroule sur la planète Marble Blue. Evidemment, ce lieu est plein d'énigmes, de trésors et surtout de combats tactiques contre des monstres et des boss. Si vous aimez Final Fantasy, vous allez adorer Chaos Ring ! D'ailleurs, les prix sont très similaires 😅.

