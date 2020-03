Dandara lance sa nouvelle extension Trials of Fear

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

L'excellent jeu de plateforme, qui a raflé de nombreuses récompenses depuis sa sortie en février 2018, vient de se mettre à jour.



En effet, le phénomène Dandara (Jeu, iPhone et iPad, v1.1.4, 4/5, VF, 684 Mo, iOS 10.0, Raw Fury) apporte une nouvelle extension portant le nom de Trials of Fear.



Pour célébrer la sortie de cette expansion, les développeurs proposent une belle promotion, puisque le jeu est disponible à 2.29€ (au lieu de 6,99€).

Dandara apporte l'expansion Trials of Fear

Les développeurs du studio Long Hat House viennent de mettre à jour leur petite pépite du nom de Dandara, avec l'arrivée d'une extension portant le nom de Trials of Fear.



Si vous ne connaissez pas encore cette merveille, on parle d'un jeu de plateformes 2D de type metroidvania qui nous emmène dans le monde du Sel, en pleine tourmente, rempli de créatures mystiques.



Votre but, vous l'aurez compris, n'est autre que d'explorer ce fameux monde et de trouver les armes pour venir à bout de ce mal. Dans l'extension Trials of Fear, vous allez explorer des royaumes cachés qui renferment un nouveau boss, une nouvelle fin secrète et de nouveaux pouvoirs !

Télécharger Dandara Trials of Fear Edition à 2,29 €