Truth to be told : Apple signe pour une saison 2

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

La série originale Truth Be Told avec Octavia Spencer et Aaron Paul aura le droit à une saison 2. C’est Apple qui a officialisé la bonne nouvelle sur sa newsroom dédiée à Apple TV+. Un signe que le show a été regardé et apprécié par les spectateurs.

Truth to be told saison 2

Octavia Spencer qui produit et joue dans la série, reprendra son rôle de Poppy Parnell pour la deuxième saison. Ce sera l’occasion de découvrir une nouvelle affaire, après une première saison sous le signe du doute pour la podcasteuse Poppy Parnell qui se trouve obligée de rouvrir une affaire de meurtre face à un homme qui n’est peut-être finalement pas coupable. Un thème souvent abordé par les show américains mais appréhendé d’une manière plutôt originale.

Reste à savoir si la saison 2 suivra le même schéma et quand elle sortira. La première salve comptait en tout cas 8 épisodes disponibles depuis décembre. Une sortie pour fin 2020 ou 2021 paraît plausible.

D’autres séries renouvelées

"Truth Be Told" rejoint d’autres programmes Apple originaux récemment renouvelés, pour une deuxième saison, dont la prochaine série dramatique "Home Before Dark" et les séries "Little America", "Mythic Quest: Raven's Banquet", "Dickinson", « See »,« Servant » et « For All Mankind ».



