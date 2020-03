Le jeu The Last of Us adapté en série sur HBO

Julien Russo

Les fans du jeu « The Last of Us » vous le diront tous, cette annonce est extraordinaire. Le jeu d’aventure apocalyptique en exclusivité sur PlayStation va être adapté en série, avec aux commandes le créateur de la série Chernobyl.

Un projet déjà bien avancé

Vous avez aimé The Last of Us ? Vous allez probablement adorer la série qui baignera dans cet univers post-apocalyptique. D’après Neil Druckmann le créateur de la saga qui s’est confié à Hollywood Reporter, la série verra le jour prochainement, elle serait même à un stade avancé. Il a donné plusieurs informations pourtant confidentielles, comme par exemple que ça sera Craig Mazin, le créateur de la formidable et impressionnante série Chernobyl (applaudi par les critiques) qui sera à la production de The Last of Us. Une bonne nouvelle qui annonce un show de qualité et à la hauteur du jeu dont le second opus doit arriver prochainement.



Neil Druckmann a déclaré : « Quand je me suis assis pour parler pour la première fois avec Craig, j'ai été époustouflé par son approche de la narration et pour son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us. Avec Chernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d'œuvre intense, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l'histoire de The Last of Us. »

Si même le concepteur et le développeur de The Last of Us est convaincu de cette collaboration, c’est plus que bon signe ! Il faut savoir que Neil Druckmann a été accueilli à bras ouverts par HBO pour participer à la série. Après tout, il a été au cœur du jeu vidéo pendant la totalité de sa création, c’était une évidence !

Autre bonne nouvelle c’est que HBO va reprendre à l’exactitude le récit du jeu. Il n’y aura pas de changement dans l’histoire ni de changement de caractère chez les personnages, l’actrice qui jouera Ellie devra par exemple reprendre son côté « sans langue de bois ».

Des détails qui ont été importants pour HBO comme pour les personnes clés dans la production. Rester fidèle à ce que les joueurs connaissent déjà de The Last of Us.



Dans la révélation du média américain, on apprend aussi que Carolyn Strauss (coproductrice de Game of Thrones) va participer au projet en tant que productrice exécutive et travaillera main dans la main avec Evan Wells le président de Naughty Dog, le studio de développement du jeu. Autant dire que ça risque d’être l’une des plus grandes séries du catalogue d’HBO !



Du côté de Craig Mazin, il se dit ravi de travailler avec l’un des plus grands développeurs de The Last of Us : « Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son meilleur opus. Obtenir une chance d'adapter ce travail à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire avec Neil ».



Il n’y a pour l’instant aucune date pour la disponibilité de cette nouvelle série, on ne sait pas non plus le casting qui sera sélectionné pour jouer dans la série HBO. Une chose est sûre, c’est qu’on l’attend avec impatience, en espérant que les droits soit achetés par un diffuseur français ou tout simplement sur HBO Max.



En attendant, The Last of Us 2 arrivera le 29 mai sur PS4. Et certainement adapté rapidement sur PS5.

