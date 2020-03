Apple modifie sa page d'accueil pour la Journée internationale des droits des femmes

Julien Russo

En ce dimanche 8 mars 2020, c'est la Journée internationale des femmes. Il s'agit d'une journée pour ne pas oublier les luttes pour les droits des femmes et pour réduire les inégalités par rapport aux hommes. Apple a tenu à laisser son empreinte dans cette journée très spéciale, la firme a pour l'occasion complètement modifiée sa page d'accueil.

"À toutes celles qui changent le monde"

Chaque année, Apple organise des événements dans ses Apple Store et modifie également sa communication. La firme n'hésite pas à enlever toute la promotion de ses produits le temps d'une journée.

Cette année Apple propose une page d'accueil interactive avec des histoires de femmes qui changent le monde, sur un fond en noir avec des photos en noir et blanc, on peut apercevoir des petits résumés de chaque histoire quand on passe le curseur de la souris sur les photos.

On retrouve plusieurs exemples de femmes qui ont contribué à du renouvellement et à du changement dans le monde. Les photos proviennent de la campagne "Derrière le Mac" mise en ligne le 4 mars sur YouTube. Voici les histoires que raconte Apple :

Grâce à sa fondation Born This Way, Lady Gaga sensibilise aux questions du harcèlement et de la santé mentale afin de construire un « monde plus courageux et bienveillant » pour les jeunes.

La productrice sud-coréenne Kwak Sin Ae a fait tomber des barrières en participant à la réalisation du film Parasite, première œuvre non anglophone à obtenir l’Oscar du meilleur film.

Actrice, productrice et réalisatrice du film Booksmart salué par la critique, Olivia Wilde est l’une des figures de proue du combat pour l’égalité hommes-femmes dans le cinéma.

L’auteure-compositrice-interprète et productrice Alicia Keys est une véritable icône et une source d’inspiration. Avec déjà 15 GRAMMY AWARDS® à son actif, elle est reconnue pour sa musique, sa créativité et ses engagements.

En 2019, Lilly Singh est devenue la première personnalité LGBTQ et la première femme en plus de 30 ans à présenter un talk-show en fin de soirée sur une grande chaîne de télé aux États-Unis.

Grâce à sa société How Bottle qui crée de magnifiques vêtements à partir de plastique recyclé, Huang Ningning transforme l’industrie de la mode écologique.

Apple propose également d'autres histoires sur sa page d'accueil.

Tous le mois de mars, la firme de Cupertino organise des sessions Today at Apple spéciales "She Creates" dans ses boutiques. Plusieurs artistes comme Alicia Keys, Meghan Trainor, Victoria Monét ou la créatrice de mode Carla Fernández y participeront.

Il y a quelques jours, Deirdre O'Brien la vice-présidente senior des Apple Store avait déclaré : "Célébrer le travail, l’esprit et les contributions des femmes est si important pour Apple. Nous sommes ravis de célébrer la Journée internationale de la femme à travers la série de programmes "She Creates" et de proposer ces expériences à nos magasins afin que chacun puisse être inspiré par certains des créateurs les plus passionnés et innovants du monde."