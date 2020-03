App Gallery : Huawei sacrifie ses marges pour attirer les développeurs

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

5

Suite à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Huawei a été contraint d'abandonner les services de Google, dont l'un des plus importants le Play Store. Mais mauvaise nouvelle pour les USA, ce n'est pas ça qui arrête le géant chinois. La firme a lancé le concurrent de l'App Store et du Play Store, ça s'appelle "App Gallery" et ça rencontre déjà son petit succès.

Huawei sacrifie ses marges pour avoir plus d'applications sur sa boutique d'apps

App Gallery fonctionne bien depuis que Huawei la propose à ses clients. Il a été révélé récemment qu'il y aurait déjà 400 millions d'utilisateurs récurrents qui téléchargent des applications, alors qu'ils pourraient très bien passer par des stores alternatifs.

Huawei est satisfait de ce résultat, mais il manque quelque chose, un choix d'apps aussi diversifié que chez Apple et Google. Le géant chinois a du mal à convaincre les développeurs de proposer leur application sur App Gallery.



Du coup, la direction de Huawei a pris une décision radicale qui devrait attirer une foule de développeurs. Elle vise l'aspect financier et ce sera un sérieux atout pour les développeurs qui participeront à cette nouvelle aventure !

Inimaginable sur l'App Store comme sur le Play Store, Huawei a annoncé que sur App Gallery les développeurs qui proposeront leur app avant le mois de juin 2020 se verront verser 100% des revenus générés grâce à leur application. De quoi motiver plus d'un développeur à s'intéresser à App Gallery.

Cependant, cette "offre" est à courte durée, puisque cela concerne que la première année d'existence sur App Gallery. La deuxième année, Huawei prendra une marge de 15% puis une marge de 30% dès la troisième année de disponibilité sur le store.



Le géant chinois précise que cette offre à durée limitée est réservée aux applications figurant dans les catégories suivantes : "Médias et divertissement, outils, communication, livres et références, photographie, nourriture et boissons, voyage et navigation, voyage et hébergement, shopping, affaires, enfants, finances, sports et santé, mode de vie et commodité, Éducation, voitures et thèmes personnalisés".

Il manque une catégorie pourtant très convoitée. Celle des jeux ! Huawei a signalé que les jeux n'étaient pas concernés par les revenus à 100% pour la première année. Mais malgré tout, la firme chinoise fait un geste puisque les deux premières années elle prend une commission de 15% au lieu de 30%.

Vous l'aurez compris, avec cette technique Huawei veut à tout prix attirer le maximum de développeurs pour construire un véritable rival face aux deux géants californiens.



Source