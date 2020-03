Apple Watch 6 et watchOS 7 : Les détails de la fuite dévoilent plusieurs informations

Julien Russo

Tout est parti de rien, enfin plutôt d'une belle exclusivité qu'ont obtenus nos confrères de 9to5Mac, en effet le site américain a dévoilé plusieurs futures fonctionnalités qui seront dans watchOS 7, la prochaine version de l'Apple Watch.

Du contrôle parental au suivi du sommeil, watchOS 7 promet de nous faire rêver

De grosses modifications vont être réalisées dans la prochaine mise à jour de votre Apple Watch. En effet, une liste de nouvelles fonctionnalités a été dévoilée, il y en a qui n'ont pas un grand intérêt et d'autres qui pourraient changer votre vision de la montre connectée d'Apple. Une chose est sûre c'est que les développeurs d'Apple ont bien travaillé.

Commençons par une fonctionnalité particulièrement attendue par les utilisateurs. Il s'agit du suivi du sommeil. Les rumeurs nous le répètent en boucles depuis plusieurs mois "Apple va bientôt apporter le suivi du sommeil sur son Apple Watch". Avec watchOS 7, cette fois serait la bonne, puisque la firme de Cupertino veut améliorer votre sommeil et que vous soyez en forme au réveil. Pour cela, Apple aurait prévu de vous communiquer des recommandations, mais aussi de vous apporter des statistiques fiables et précises sur la qualité de vos nuits.



L'autre nouveauté qui est très intéressante c'est le partage du cadran. Avec watchOS 7, vous pourrez partager vos cadrans personnalisés avec d'autres utilisateurs d'Apple Watch. On imagine que le transfert se réalisera à travers AirDrop.



"L'infographe Pro", mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agira d'un cadran qui comprendra un tachymètre. En plus facile à comprendre, c'est un calculateur de vitesse en fonction du temps de parcours. Une nouveauté qui servira principalement aux plus sportifs qui font de l'exercice avec leur Apple Watch au poignet.



Ça va faire plaisir aux parents, puisque Apple va intégrer sur watchOS 7 une fonction pour contrôler l'Apple Watch d'un enfant, directement depuis l'application "Watch" sur l'iPhone des parents. Il deviendra possible de gérer les musiques écoutées, mais aussi le temps passé sur les apps (via une autre fonctionnalité appelée "Temps scolaire").



Autre nouveauté dans cette version, ce sont les cadrans photos qui vont s'ouvrir aux albums partagés.



Le centre de contrôle va s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Apple va ajouter la détection du bruit et un mode veille. La première fonction sera intéressante en pleine nuit, quand vous dormez profondément et que votre Apple Watch entendra un bruit suspect, elle pourra alors se mettre à vibrer sur votre poignet (cet hypothétique scénario provient juste de notre imagination).



Dernier point des plus importants, c'est le coeur de watchOS lui-même qui va changer, puisque les applications jusque là basées sur des extensions ne le seront plus.



Cela fait beaucoup d'informations qui ont fuité. Reste maintenant à savoir si toutes les "fuites" seront bien dans watchOS 7 qui devrait sortir vers le mois de septembre (si tout se passe bien).