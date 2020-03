La batterie d'un MacBook Pro prend feu, l'assurance du client poursuit Apple

Allstate Insurance (une assurance américaine) a pris la décision de poursuivre Apple pour se faire rembourser les dégâts de l'un de ses clients. En effet, la maison de celui-ci a complètement brûlé suite à l'explosion de la batterie de son MacBook Pro. L'assurance a intégralement dédommagé son client, mais compte bien récupérer la somme totale du remboursement auprès d'Apple.

Une affaire qui s'annonce compliquée

Chad K. Uyehara et Jolynn M. Uyehara ont eu la mauvaise surprise de voir leur logement à Hawaii ravagé par les flammes. Après la déclaration de sinistre, une enquête a eu lieu pour savoir précisément ce qui a causé le départ du feu. Il s'est avéré que c'est la batterie au lithium du MacBook Pro 15" du couple qui a provoqué l'incendie.

Comme l'événement était couvert par l'assureur, Allstate Insurance a viré la somme de 421 774,90$ à son client pour rembourser les dommages et tous les autres frais.

L'assurance ne compte pas en rester là, puisque si ce n'est pas de la faute de son client, il y a bien un coupable dans l'affaire. Ce coupable s'appelle Apple et quand Allstate Insurance a pris connaissance du rapport de l'enquête, il s'est établi une évidence que des poursuites judiciaires seraient engagées. Il faut dire que Allstate Insurance a de fortes chances de gagner le procès contre le géant californien étant donné que le MacBook Pro est un appareil, fabriqué et vendu par Apple.

L'objectif est de récupérer l'argent viré sur le compte bancaire du client, mais aussi de rembourser les frais de procès et autres réparations que le tribunal jugera comme justes et équitables.

On a déjà hâte de suivre cette enquête pour voir la défense qu'auront les avocats d'Apple.



