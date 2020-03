Catastrophe en Chine : Seulement 494 000 iPhone vendus en février

Vous allez probablement nous demander, mais comment Reuters a eu ces chiffres ? C'est l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications qui a indiqué dans un rapport que les ventes de smartphones ont souffert à cause du Coronavirus. Cependant, Apple n'est pas le seul concerné par la baisse des ventes, les appareils sous Android ont également été en chute libre sur le mois de février. Il n'y a qu'à comparer avec 2019 pour s'en rendre compte. L'année dernière, il y a eu 12,72 millions de ventes, quand en 2019 seulement 5,85 millions de smartphones sous Android ont trouvé un nouveau propriétaire. Il sera intéressant de voir si le mois de mars sera meilleur, même si nous connaissons déjà la réponse...

Le Coronavirus continue son carnage dans le chiffre d'affaires de certaines entreprises. Apple avait réussi à réaliser une belle performance pour le mois de janvier avant d'arriver dans le pic de l'épidémie. Le mois de février aura lui été fatal , puisque dès que les Chinois ont été invités à rester confinés à domicile, c'est là que les ventes ont fortement diminué . D'après les premières informations, Apple aurait vendu environ 494 000 iPhone , un chiffre qui exprime le malaise que génère le Coronavirus sur le marché des smartphones. Cela représente une chute de -60% , Apple avait réalisé 1,27 million de ventes en février 2019. Déjà que l'iPhone souffre énormément de la concurrence en Chine, il ne manquait plus que ce virus pour achever la firme de Cupertino.

On peut parler de catastrophe commerciale ! À cause de l'épidémie du Coronavirus, les ventes de smartphones se sont écroulées en Chine pour Apple, comme pour les concurrents. Selon Reuters , il y aurait eu seulement 494 000 ventes d'iPhone courant le mois de février sur le sol chinois. Il faut dire que rien n'a été propice à l'économie, avec les boutiques fermées, les problèmes de livraisons...

