Coronavirus : comment bien nettoyer son iPhone ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Alors que le coronavirus continue son avancée dans le monde et en France, pays où l'on recense près de 1000 cas pour dix-sept décès, une sorte de paranoïa semble s'élever afin de se protéger contre l'épidémie.



Si la plupart de nos gestes quotidiens ne servent pas à grand-chose pour y faire face, d'autres se révèlent réellement utiles pour lutter : c'est notamment le cas de plusieurs lavages de mains quotidiens.



Autre source à microbes dans notre poche, le smartphone, qui en contient sept fois plus qu’une cuvette de WC... Alors, comment bien nettoyer son iPhone ?

Comment bien nettoyer son iPhone ?

L'un des premiers gros points pour éliminer le plus de microbes de son smartphone n'est autre que d'enlever sa coque de protection, puisque cette dernière est un véritable refuge.



Si jamais vous souhaitez tout de même la garder, lavez-la à l'eau savonneuse ou avec une lingette nettoyante.



Lorsque vous nettoyez votre téléphone, il est important de tout prendre en compte, pas seulement l'écran : le dos et les côtés sont tout aussi importants. Pour le lavage, privilégiez un chiffon en microfibres avec de l’isopropanol. N'utilisez pas d'eau, c'est inutile. Et faites-le au moins une fois par jour, deux de préférence.



Enfin, si vous souhaitez protéger l'écran de votre appareil, privilégiez un protège écran antibactérien comme chez Gorilla Glass ou sur Amazon.