Les nouvelles applications : JOI, Clatters, RTRO

JOI (App, iPhone, v1.0.2, 68 Mo, iOS 11.2, Bloomy Lab)



Avez-vous déjà essayé de suivre votre humeur? Peu importe que l'on vous ait diagnostiqué un trouble de l'humeur ou non. Tenir un journal de l'humeur est une bonne habitude à adopter pour une vie plus stable et plus heureuse.



JOI est un outil parfait pour tenir un journal d'humeur d'une manière simple et amusante. Surtout si vous n'êtes pas un journaliste de balle et que vous n'avez pas le temps de garder un tracker d'humeur à la main, en dessinant avec soin des fioritures avec des stylos colorés. Télécharger l'app gratuite JOI





Clatters (App, iPhone / iPad, v1.1, 10 Mo, iOS 13.2, Alexandre Colucci)



Surveillez facilement en un seul endroit votre nom de marque, nom de produit ou tout autre mot-clé sur vos réseaux sociaux préférés - Twitter, Reddit, HackerNews et même des commentaires sur l'App Store iOS.

Grâce à l'analyse des retours sur l'appareil, obtenez un aperçu des émotions du public et prenez rapidement des mesures comme les retweets, les likes ou les réponses avec un message prédéfini.



Avec ses recherches intelligentes, Clatters vous permet de trouver sans effort des publications contenant des pièces jointes multimédias ou des publications avec des sentiments négatifs. Vous pouvez localiser ces messages importants pour un accès futur.



Une belle arme pour les développeurs Télécharger l'app gratuite Clatters





RTRO (App, iPhone, v1.0.2, 103 Mo, iOS 12.2, Moment Inc.)



Ceci est la caméra vidéo vintage amusante que nous avons toujours voulu. Choisissez un look, chacun réalisé par des cinéastes professionnels. Filmez jusqu'à 60 secondes, en empilant plusieurs clips jusqu'à ce que votre chronologie soit pleine. Supprimez tous les segments que vous n'aimez pas. Et lorsque vous êtes prêt, sélectionnez votre format de partage avant de publier dans votre histoire ou votre flux.



L'application de base est gratuite et comprend quelques looks. Achetez des looks supplémentaires pour aussi peu que 1,99 $. Ou abonnez-vous à RTRO + pour obtenir tous les looks et les fonctionnalités avancées. Télécharger l'app gratuite RTRO





