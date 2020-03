Bons plans iOS : Dead Age, Star Rover, Slaughter

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Dead Age, Star Rover, Slaughter. L'occasion d'économiser 29,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Stickyboard 2 (App, iPad, v2.3, 2 Mo, iOS 7.0, Qrayon, LLC) passe de 5,49 € à gratuit.



Imaginez un tableau blanc, ajoutez-y post-it et notes en tout genre pour ne plus rien oublier ! Parfait également pour vos réunions au boulot, ou pour étaler vos idées et y voir plus clair.



Les meetings les plus constructifs se font toujours avec un tableau blanc et des post-it !



Les + : Application bien conçue

Centralisation facile de ses notes

Très visuelle Télécharger l'app gratuite Stickyboard 2

Star Rover (App, iPhone, v5.2, 45 Mo, iOS 8.0, EEFan Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.



Partez à la découverte et à la reconnaissance des étoiles grâce à cette très bonne application d'astronomie en réalité augmentée.



Votre iPhone devient un vrai planétarium et on s'amuse à trouver les constellations qu'on connait !



Les + : Peu de concurrent

Bien réalisé

Idéal pour les amoureux Télécharger l'app gratuite Star Rover





CM (App, iPhone / iPad, v3.1.1, 47 Mo, iOS 8.0, Jordan Holland) passe de 1,09 € à gratuit.



CMate est une application qui permet de suivre les contractions du travail.



C'est vraiment facile à utiliser : Il suffit d'appuyer sur le bouton Démarrer / Arrêter en haut de l'écran d'accueil et l'application génère automatiquement une liste de contractions – pré-remplies avec la longueur, l'espace et le temps.



Les + : - Bouton de démarrage et d'arrêt pour mesurer les contractions du travail

Affichage du temps / espace / longueur sous forme de liste sous le bouton marche / arrêt Télécharger l'app gratuite CM





JEUX GRATUITS iOS :

Mission 1545 (Jeu, Aventure / Éducation, iPhone / iPad, v4.0, 3 Go, iOS 7.1, City Quests) passe de 2,29 € à gratuit.



Mission 1545 est une quête de sauvetage qui vous mènera à travers les tours anciennes de Londres à l'époque des Tudor. Avec ses personnages éclectiques et ses ambiances sonores embrumées, ce jeu vous fera voyager dans le passé dans un univers de BD intemporel.



Épuisé par l'exigence de ses épouses et les troubles civils, le Roi a déployé un réseau d'espions dans la ville pour traquer ses opposants. Toute contestation est punie de pendaison ! À une époque à la fois majestueuse et sanglante, voici l'histoire d'un homme refusant de se taire et d'une femme bravant tous les dangers dans sa quête nocturne pour le sauver.



Les + : Une belle claque Télécharger le jeu gratuit Mission 1545





Tiny Trees (Jeu, Éducation, iPad, v2.1, 90 Mo, iOS 8.0, José María Fernández Juáre...) passe de 3,49 € à gratuit.



Profitez de cette aventure incroyable avec vos enfants, rejoignez Nora et son père Cosmo dans un voyage passionnant!



Partagez des moments mémorables de pilotage de leur vaisseau spatial étonnant. Il vous transportera dans une planète merveilleuse pleine de surprises à découvrir.



Apprenez à prendre soin d'une graine jusqu'à ce qu'elle devienne Alegría, l'arbre magique. Jouez avec les habitants de cette planète de plaisir et d'écouter le verre Lune chant par la chaleur du feu de camp.



Les + : Un jeu pour les plus petits Télécharger le jeu gratuit Tiny Trees

Slaughter (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.9, 338 Mo, iOS 9.1, Sergey Sukharev) passe de 1,09 € à gratuit.



Slaughter est un jeu de survie. Vous incarnez Russell, un mercenaire emprisonné par un groupe de fous. Prenez toutes les armes que vous pouvez trouver et sortez d'une prison et traversez les rues d'une ville abandonnée.



Vous pouvez vous déplacer dans les environnements ouverts à l’aide de joysticks à l’écran et vous pouvez vivre l’action dans une perspective à la première ou à la troisième personne. Appuyez pour recharger les armes et faites glisser pour basculer entre elles. Le jeu comprend à la fois une campagne et un mode de survie.



Les + : Préparez vous à avoir de belles frayeurs Télécharger le jeu gratuit Slaughter





PROMOS iOS :

The Inner World 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.2, 2,1 Go, iOS 10.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 4,49 €.



Résolvez les énigmes d'un monde empli de mystères, et sauvez le peuple des Nez-flûtes ! Pendant des siècles et des siècles, leur dynastie a veillé sur Asposia, univers auquel ils influent secrètement vie et lumière depuis la nuit des temps. Mais leur existence a été révélée au grand jour, et les voici désormais persécutés.



Emil, un obscur vendeur de bricoles, a convaincu les Asposiens que les Nez-flûtes étaient de mèche avec les forces du mal. Seul l'héritier du trône pourra mettre un terme à ses sinistres desseins. Après être resté pétrifié pendant trois ans, Robert part à la recherche du dernier moine du vent dont parle la légende, sans trop savoir où aller, mais pétri de bonnes intentions.



Les + : Un scénario superbe Télécharger The Inner World 2 à 4,49 €





Bridge Constructor (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v7.0, 158 Mo, iOS 8.0, Headup GmbH) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Voici un bon jeu de construction complet, avec un vrai gameplay et de la tactique / réflexion. Vous devrez construire un pont pour faire passer les voitures ou les camions de l'autre côté de la rive. N'hésitez vraiment pas si vous êtes à la recherche d'un jeu beau et intelligent ! Les fans de World Of Goo retrouveront les mécaniques qu'ils aiment mais en plus réaliste.



Les + : Divertissant

Ingénieux Télécharger Bridge Constructor à 1,09 €





Bridge Constructor Portal (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v5.2, 189 Mo, iOS 9.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Pénétrez dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science et jouez à Bridge Constructor Portal, un mélange unique entre Bridge Constructor™ et le grand classique, Portal™.



En tant que nouvel employé du laboratoire de tests d'Aperture Science, votre tâche consiste à construire des ponts, des rampes, des toboggans et bien d'autres structures dans 60 salles de test différentes, ainsi qu'à mener vos Souplex et leurs véhicules sains et saufs jusqu'à la ligne d'arrivée.



Les + : Le concept du mix entre Bridge Constructor et Portal

Durée de vie Télécharger Bridge Constructor Portal à 2,29 €