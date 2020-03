Google va bientôt lancer une nouvelle génération de Chromecast Ultra

Julien Russo

"Sabrina", ce prénom vous dit quelque chose ? C'est le nom de code en interne chez Google. Quand un employé prononce ce prénom, c'est qu'il parle de la future génération de Chromecast Ultra. Certaines indiscrétions ont été dévoilées par 9to5Google et Apple a intérêt à se préparer parce qu'il va y avoir du level !

Une finition qui change

L'Apple TV 4K va t-elle encore pouvoir résister face à une concurrence qui devient plus agressive pour moins cher ? On va bientôt le savoir, puisque Google préparerait une nouvelle Chromecast Ultra qui prendrait en charge la 4K HDR, le WiFi et le Bluetooth.

La particularité de cette nouvelle version ? La partie logicielle qui tournerait sur Android TV, exactement ce qu'on retrouve sur la majorité des télévisions connectées et boitiers de nos FAI comme la Freebox Mini 4K ou la Bbox Miami.



La bonne nouvelle c'est l'arrivée d'une télécommande, il faut dire que ça a tellement été une évidence d'en inclure une dans le pack, que Google n'a pas pu résister à la tentation au risque de décevoir ses potentiels futurs clients.

Vous pourrez donc laisser votre smartphone tranquille pour contrôler votre Chromecast.

D'après les indiscrétions du média américain, la télécommande serait un 50/50 entre une Daydream View et une Apple TV. Google préfère ne pas copier "totalement" la Siri Remote, c'est plus raisonnable pour éviter les poursuites !

Autre point important, les fuites affirment que le design de la quatrième génération sera très similaire à la génération précédente. On retrouvera cependant une finition plus douce et plus arrondie, avec le fameux logo "G" de Google et le câble HDMI.

Il n'y a pour l'instant aucune date de commercialisation et aucun prix communiqué pour le moment. On imagine quand même que le nouveau produit de la firme de Mountain View sortira courant l'année 2020.