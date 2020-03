Nouveautés iOS 14 : filtres d'applications, fonds d'écran, accessibilité, ...

Il y a 1 heure

Alban Martin

C'est une période folle. Les fuites se multiplient à propos d'iOS 14 et d'iPadOS 14. Après quelques détails sur les souris, iMessage, l'OCR ou encore la réalité augmentée, voici une palanquée de nouveautés à venir. Sans parler des mentions faites sur les futurs produits comme l'iPhone 9.



En effet, la version interne qui a fuité laisse transparaitre des évolutions autour des fonds d'écran, des fonctionnalités d'accessibilité, de la prise en charge d'Alipay dans Apple Pay, de l'écran d'accueil et des gestes du système.

Nouveautés iOS 14

Accessibilité améliorée

iOS 14 devrait offrir de nouvelles capacités d'accessibilité majeures. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité va permettre de détecter des sons importants comme les alarmes incendie, les sirènes, les coups de porte, les sonnettes et même les bébés qui pleurent. Vraisemblablement, iOS traduira ces alertes en retours haptiques pour les personnes malentendantes.



Parmi les nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, on trouve également un mode qui utilise la caméra pour détecter les gestes de la main ou encore un réglage audio pour les appareils dédiés aux malentendants.

Fonds d'écran

Dans iOS 13, les fonds d'écran sont simplement divisés en catégories dynamiques, fixes et Live. Une fois que vous êtes dans des images fixes, par exemple, vous verrez les options disponibles au même endroit. Avec iOS 14, on trouvera des catégories comme «Terre et Lune», «Fleurs» et autre, pour offrir une meilleure organisation.



Mais le plus intéressant réside dans la possibilité donnée aux développeurs tiers d'alimenter cette section des réglages. D'où le changement d'organisation.

Défis Photos

Apple fait la promotion de ses campagnes Shot on iPhone depuis un certain temps. Avec iOS 14, Apple intégrera les défis #shotoniphone dans l'application Photos et les utilisateurs pourront soumettre et voir les résultats des défis dans l'application.

Apple Pay

Un autre changement prévu concerne la prise en charge d'AliPay pour Apple Pay avec iOS 14. Surtout pratique en Asie donc.

Une vue liste pour les applications

Actuellement, vous ne pouvez afficher les applications iOS qu'en grille d'icônes sur l'écran d'accueil ou via la recherche. Sous iOS 14, une nouvelle vue de cette dernière affichera une liste de toutes les icônes d'application, ce qui permettra aux utilisateurs de voir plus facilement toutes leurs applications installées.



Pour faciliter la recherche, la vue "liste" comprendra plusieurs options de tri différentes et d'autres détails. Par exemple, vous pourrez filtrer les applications de manière à voir toutes les applications qui ont actuellement des notifications non lues. Il y aura également une prise en charge du filtrage des applications récemment utilisées, ce qui vous permettra de mieux connaître vos habitudes.



Enfin, cette nouvelle vue de liste comprendra des suggestions intelligentes optimisées par Siri pour suggérer les applications que vous recherchez en fonction de l'heure et de l'emplacement.

Gestes pour les accessoires

Nous avions vu qu'iOS 14 inclurait une prise en charge riche à l'échelle du système pour les souris et de nouvelles capacités gestuelles pour les trackpads. Ajoutons désormais que de nouveaux gestes vous permettront de basculer entre les applications. Cela devrait aller de paire avec le nouveau Smart Keyboard avec Trackpad. Ce point semble être repris de MacOS.

Date et compatibilité iOS 14 / iPadOS 14

Enfin, sachez qu'iOS 14 sortira en bêta début juin et la version finale arrivera mi-septembre. Quant à la liste des appareils compatibles avec iOS 14, nous l'avions publié en avant première il y a quelques mois déjà.