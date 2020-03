5G : ASE fournisseur des antennes des iPad et iPhone

Les rumeurs allaient dans ce sens, et elles semblent se confirmer : d'après nos confrères de chez DigiTimes, souvent bien informés, les antennes 5G présentes dans les futurs iPhone et iPad seront fournies par ASE.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.