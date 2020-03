Logitech : Lancement d'une station pour iPhone, Apple Watch et AirPods

Il y a 33 min

Julien Russo

Réagir

Si vous êtes dans la "Team Apple", vous avez probablement une Apple Watch à votre poignet, un iPhone dans votre poche et des AirPods dans vos oreilles. Chaque soir vous les rechargez pour que la batterie soit pleine le lendemain. Logitech a décidé de vous faciliter la vie en proposant la recharge de vos trois appareils au même endroit. Pour cela, la marque a lancé une station de recharge qui vaut le coup.

Voici la Powered Wireless Charging Stand 3-en-1

C'est aujourd'hui que la firme suisse a annoncé sa nouvelle station de charge qui est capable de recharger trois produits Apple en simultanée. Ce que veut apporter Logitech c'est une recharge facile et intuitive et d'après l'entreprise, cette station de recharge va répondre à vos besoins.



Logitech propose différentes puissances suivant le support sur la station, par exemple pour le bloc et le support de charge, il s'agit d'une recharge de 10 watts, pour le support réservé à l'Apple Watch, c'est une puissance de 5 watts.

Logitech assure que la station est capable de recharger en même temps les appareils avec leur puissance maximale, tout en faisant attention à la température.

Pour l'instant, la station de charge n'est disponible qu'en précommande. Logitech prévient que le produit va être prochainement disponible en noir ou blanc, au tarif de 129,99$. Un prix assez élevé, mais comme il n'y a pas d'AirPower d'Apple en face, cela facilite les choses !