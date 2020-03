Foxconn a repris la production plus vite que prévu

La vitesse à laquelle la production de Foxconn a redémarré après les blocages voire fermetures dus au coronavirus a « dépassé les attentes », selon le fondateur de la société, Terry Gou.



La société n'a cependant pas détaillé ces fameuses attentes, et a averti sur de potentiels nouveaux problèmes de chaîne d'approvisionnement à venir...

Foxconn sur la voie de la guérison

Le principal assembleur d'iPhone pour Apple avait précédemment déclaré que son chiffre d'affaires de février avait baissé de plus de 1,6 milliard de dollars en raison de la fermeture de certaines usines et d'autres manquant de personnel. Il s’agit de la plus forte baisse de production de l’entreprise en sept ans.



Gou a tempéré la bonne nouvelle au South China Morning Post. Le patron a déclaré aux journalistes que les efforts de retour au travail dans les usines de Foxconn en Chine avaient "dépassé nos attentes et notre imagination", et que l'approvisionnement de ses usines là-bas et au Vietnam était redevenu normal.



Par contre, Terry Gou semble inquiétant quant à la demande :

Aux États-Unis, ce qui nous inquiète, c'est le marché. Si la production reprenait rapidement mais que les consommateurs arrêtaient de dépenser… ce sera la clé de la reprise économique.

De plus, le patron de l'une des plus grandes entreprises taïwanaises dit avoir des inquiétudes sur la chaîne d'approvisionnement en électronique au Japon et en Corée du Sud, qui sont en pleine épidémie grave de coronavirus. Il a également cité la hausse des prix des puces de mémoire et des problèmes d'approvisionnement avec les écrans.



Sans chiffre précis, il est difficile de se faire une idée des dégâts potentiels de cet effet domino. Malgré tout, la reprise est une bonne nouvelle et la société maintient le retour à une pleine capacité d'ici la fin du mois.



Reste à savoir si les clients vont à nouveau se ruer sur les iPhone et autres produits électroniques, ou bien si la population va revenir à un mode de consommation moins frénétique.



Vous seriez partant pour un iPhone plein de nouveautés tous les deux ans ?



