Le Google Pixel 4a arrive à 399€

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Google reprend la stratégie de l’an dernier avec un futur smartphone d’entrée de gamme dérivé du dernier flagship. En effet, après avoir sorti un Pixel 3a quelques mois après le Pixel 3, Google s’apprête à faire de même avec le Pixel 4a. Le nouveau téléphone de Mountain View se basera évidemment sur le Pixel 4 avec quelques concessions..

Pixel 4a : poinçon et batterie plus costaude

Pour son futur modèle d’appel, Google a revu la conception globale avec, non plus une barre de composants en haut de la face avant, mais un poinçon pour la caméra. Forcément, on perd en capteurs comme la reconnaissance faciale mais le design est plus léger ainsi.



Autre point notable, la batterie fait un bon en passant de 2800 mAh à 3080 mAh. Alliée à un écran 60 Hz de résolution plus petite, l’autonomie en sortira forcément grandie.



Par contre, la photo perd un capteur à l’arrière avec un unique objectif 12 mp. Le téléobjectif a disparu pour maintenir un coût bas.



Pour le reste, la fuite fait état d’une dalle de 5,8 pouces (2 340 x 1 080, 60 Hz), d’une puce Snapdragon 730, de 6 Go de RAM, de 64 Go de stockage et d’un port mini-jack. Sans oublier deux SIM, dont certainement une eSIM.



Les Pixel 4a et Pixel 4a XL pourraient être lancés en mai prochain, soit un an après les 3a, à partir de 399€. Chose que s’apprête à faire Apple avec son iPhone 9...



Enfin, voici des publicités fuitées sur SlashLeaks et mises en situation sur des panneaux de rue.