Sorties jeux : Path to Mnemosyne, Don Zombie, Cyber Drive

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Path to Mnemosyne, Don Zombie, Cyber Drive.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Linear: Minimalist Arcade Game (Jeu, Action, iPhone, v1.2, 173 Mo, iOS 9.0, Paulo Afonso de Carvalho)



Linear est un jeu d'arcade minimaliste basé sur les réflexes dans lequel vous prenez le contrôle d'une ligne qui doit passer par les cercles correctement colorés.



C'est facile à apprendre: appuyez sur les cercles qui correspondent à la couleur de votre ligne pour aller le plus loin possible. Déverrouillez et utilisez des power-ups pour aller encore plus loin!



Accumulez des pièces en jouant au jeu et débloquez différentes façons de le personnaliser. À travers différentes palettes et arrière-plans, faites en sorte que le jeu vous ressemble! Télécharger le jeu gratuit Linear: Minimalist Arcade Game





Highfly - Fly or Die (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.2, 69 Mo, iOS 8.0, UH Development LTD)



Appuyez et maintenez simplement pour faire voler votre personnage tout en essayant de collecter toutes les pièces possibles et d'éviter les obstacles. Sachez que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Avec un design minimaliste et une belle toile de fond, le gameplay est stimulant et addictif.



Collectez suffisamment de pièces et débloquez de nouveaux personnages avec lesquels voler. De nouveaux personnages sont ajoutés chaque semaine, vous n'avez donc que l'embarras du choix.



Des mises à jour arrivent chaque semaine avec de nouveaux personnages, thèmes, défis, pour que vous ne vous ennuyiez jamais. Télécharger le jeu gratuit Highfly - Fly or Die





Gestures (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.9.037, 72 Mo, iOS 8.0, Vaclav Krivanek)



Jeu d'arcade au rythme rapide sur le tapotement précis. C'est le meilleur et unique jeu de dextérité pour mobiles. Vous devez avoir un timing et une précision parfaits pour les exploiter tous et gagner.



Gestures :

* 100 niveaux uniques fabriqués à la main

* Plus d'une douzaine d'ennemis différents, appuyez, maintenez, appuyez deux fois, appuyez trois fois et bien plus encore

* 48 boosts puissants qui augmenteront vos compétences de tapotement Télécharger le jeu gratuit Gestures





Final Outpost (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 54 Mo, iOS 9.0, Sam Clothier)



Construisez votre avant-poste. Gérez vos citoyens. Fabriquez des outils et des armes. Survivez à l'apocalypse zombie.



En tant que chef de l'un des derniers vestiges de la civilisation, vous devez gérer vos citoyens, utiliser des ressources pour étendre votre avant-poste et protéger vos citoyens de la famine et des morts.



Face à ce grand défi, vous contrôlez la construction de nouveaux bâtiments pour que vos citoyens y vivent et y travaillent. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre les types de bâtiments pour maintenir les stocks de ressources si précieux pour vos citoyens. Équipez votre personnel des bons outils pour le travail, car les besoins de votre avant-poste évoluent avec sa croissance. Fabriquez des armes pour protéger et défendre votre avant-poste contre les zombies qui errent trop près ... Télécharger le jeu gratuit Final Outpost





Don Zombie (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.3, 431 Mo, iOS 10.0, No Six Five)



Don Zombie est un jeu de tir d'action dans un monde criblé de zombies. L'infection a pris le dessus et semble imparable. Chaque ville est infestée de morts-vivants, mais Don, un ancien colonel, n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas éliminé la moindre menace zombie ...



Dans un jeu à déroulement vertical, il y aura plus de 100 niveaux à affronter, avec une belle variété de zombies et d'armes, de véhicules et de pièges.

Télécharger le jeu gratuit Don Zombie





Disarmo (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 149 Mo, iOS 10.0, BRG Creative)



Dans ce monde vapor-wave, vous n'avez que 15 secondes pour amener la bombe dans le but afin qu'elle n'explose pas. Touchez et faites glisser n'importe où sur l'écran pour voir la trajectoire et relâchez pour lancer!



Testez votre intelligence et débloquez les 80 niveaux!



Obtenez des médailles d'argent, d'or ou d'arc-en-ciel en fonction du nombre d'essais nécessaires pour désarmer la bombe ... Télécharger le jeu gratuit Disarmo





Cyber Drive (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.5, 35 Mo, iOS 8.0, Popa Radu)



Vous êtes conducteur dans la ville du futur.

Votre destination est loin et vous êtes en retard.

Mais vous et votre voiture volante êtes les maîtres de l'air, vous décidez donc de plonger dans le trafic intense de la ville.

Découvrez la magnifique ville cyberpunk et débloquez des voitures volantes uniques. Télécharger le jeu gratuit Cyber Drive





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Seven Scrolls (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 99 Mo, iOS 8.0, Jesse Venbrux)



Incarnez un moine combattant avec les démons dans ce casse-tête de stratégie au tour par tour!



Déplacez-vous dans 1 des 4 directions, utilisez les rayons et tuez les monstres. Récupérez la clé pour accéder à l'étage suivant. Mais cela ne suffit pas pour survivre ...



Collectez jusqu'à 7 parchemins, chacun avec une combinaison unique de symboles. Les parchemins sont déclenchés par des actions dans le jeu et peuvent affecter le moine ou l'un des monstres. Télécharger Seven Scrolls à 3,49 €





Path to Mnemosyne (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 2 Go, iOS 10.0, Crescent Moon Games)



Plongez dans Path to Mnemosyne, une aventure hypnotique en perspective infinie ! Suivez le chemin, explorez votre esprit et retrouvez vos souvenirs perdus en résolvant des dizaines d'énigmes habilement ficelées.



Une histoire mystérieuse, une scénario minimaliste, une ambiance sonore inquiétante et une identité visuelle étrange font de Path to Mnemosyne une expérience singulière et mémorable pour le joueur.



Parviendrez-vous jusqu'au bout du chemin ?

Télécharger Path to Mnemosyne à 5,49 €





Harves Moon: Mad Dash (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 239 Mo, iOS 9.0, Natsume Inc.)



L'aventure agricole mouvementée!



Récoltez, pêchez, trayez les vaches et plus pour remplir les commandes et compléter chaque niveau, mais faites attention à la lave en fusion, aux sangliers furieux et aux autres obstacles ! Télécharger Harves Moon: Mad Dash à 5,49 €