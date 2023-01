Sorties jeux : Roccos Island, Subtransit Drive, Eversoul et Lillie is the Keeper

Aujourd'hui, 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Roccos Island, Subtransit Drive, Eversoul et Lillie is the Keeper.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Roccos Island (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00, 1,8 Go, iOS 11.0, Cogoo Inc.) Rejoignez Evelyn dans une aventure parsemée de casse-têtes et sauvez une île mystérieuse et ses 30 millénaires d'histoire. Discutez avec une multitude de personnages hauts en couleur pour découvrir les secrets du passé et transformer à jamais les royaumes des Quatre éléments. Un jeu magnifique, un mélange d'aventure et de casse-tête qui devrait plaire aux fans de Monument Valley, mais pas que ! Télécharger le jeu gratuit Roccos Island





Mutant Meltdown (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 468 Mo, iOS 11.0, GoldenGod Games, Lda) Mutant Meltdown est un jeu au tour par tour rapide avec des éléments roguelike dans lequel vous avez un groupe de survivants à la suite d'une apocalypse. Le but ultime est de prospérer avec une colonie stable. Pour survivre, vous devez explorer les environs à la recherche de provisions et faire face aux mutants qui rôdent partout. Construisez, améliorez votre campement et affrontez des mutants féroces, des boss mutants, des mutants armés, et bien plus encore ! Télécharger le jeu gratuit Mutant Meltdown





Circle (Jeu, Action, iPhone, v3, 46 Mo, iOS 12.0, Hayley Hancock-Smith) Circle est un jeu d'arcade passionnant où vous devez tourner autour d'un cercle pour esquiver les ennemis ! Cela à l'air simple ? Attendez de le tester !



Appuyez sur l'écran pour changer le sens de rotation et esquiver tous les obstacles sans fin à venir.

Au fur et à mesure que vous appuyez, vous tournez, les heures supplémentaires, le jeu devient plus rapide et plus difficile. Une seule erreur et c'est terminé ! Télécharger le jeu gratuit Circle





Monopong (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 1 Mo, iOS 15.6, Joel Collins) Monopong est un jeu d'arcade minimaliste, un peu comme celui avec la balle et les palettes, mais juste pour vous.



Testez vos réactions grâce aux classements mondiaux et aux réalisations tout au long du jeu. Télécharger le jeu gratuit Monopong





Idle Bank Tycoon: Money Empire (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1.7, 186 Mo, iOS 11.0, Kolibri Games GmbH) Prêt pour un tout nouveau simulateur bancaire ? Combine tes passions pour l'aventure et le capitalisme, enrichis-toi et deviens un magnat faiseur d'argent ! Découvre notre nouveau jeu de magnat de la banque, Idle Bank Tycoon ! Seras-tu capable de gérer ta propre banque et de devenir un banquier fortuné ainsi qu'un vrai milliardaire ? Tente l'aventure dès maintenant !



Montre au monde ce que tu as dans le ventre ! Deviens une légende du trading financier, construis ta propre voie et deviens le meilleur magnat financier ! Que tu deviennes millionnaire ou milliardaire, ta banque te rapportera gros tous les jours. Télécharger le jeu gratuit Idle Bank Tycoon: Money Empire





Frozen City (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 591 Mo, iOS 11.0, Century Games Pte. Ltd.) Un jeu de simulation de construction de ville se déroulant dans une apocalypse de glace et de neige. En tant que chef de la dernière ville sur Terre, vous avez la responsabilité de rassembler des ressources et reconstruire une société.

Collectez des ressources, affectez des travailleurs, explorez les étendues sauvages, conquérez des environnements difficiles et employez divers moyens pour survivre.



Les survivants sont les personnages de base du jeu. Ils constituent l'importante main d'œuvre qui assure le fonctionnement de la zone urbaine. Alors bichonnez-les... Télécharger le jeu gratuit Frozen City





Subtransit Drive (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 3,2 Go, iOS 12.0, WAGON SOFTWARE) Pour les fans de métropolitains ! Ressentez ce que c'est que de conduire un vrai train à tout moment et n'importe où. Conduisez un véhicule doté de systèmes internes entièrement simulés dans un environnement très réaliste, en suivant un programme de conduite strict et en apprenant les procédures d'exploitation, seul ou avec vos amis en mode multijoueur. Des tracés uniques, des commandes précises et une réalisation hors-pair, avec un trafic géré par l'IA et des effets de qualité. Télécharger le jeu gratuit Subtransit Drive





Ancients Reborn: MMORPG (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.6.21, 94 Mo, iOS 11.0, Xisle Games) Ancients Reborn est un MMORPG qui combine les mécanismes complexes d'un jeu de rôle en ligne moderne avec la lignée nostalgique des jeux d'aventure MMORPG de la vieille école. Jouez de façon décontractée avec vos amis ou en tant qu'aventurier acharné et détruisez vos ennemis au combat.



Un monde fantastique en 3D fait à la main, inspiré des meilleurs jeux du genre. Si vous aimez les donjons, l'aventure et les jolis graphismes, alors foncez ! Télécharger le jeu gratuit Ancients Reborn: MMORPG





Metarails (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v0.5.2. (23), 112 Mo, iOS 11.0, Charged Monkey) Tous les collectionneurs de trains, les joueurs de stratégie et les passionnés de tycoon s'assoient ! Metarails fusionne le meilleur des jeux de tycoon classiques avec l'élément de collection de trains, et l'apporte aux appareils mobiles ! Les cartes complexes de Metarails, qui reproduisent de véritables régions d'Amérique du Nord, sont conçues pour vous offrir une expérience de jeu à la fois relaxante et immersive. Vous pouvez collectionner des dizaines de locomotives uniques de haute qualité, ainsi qu'une variété de trains, et étendre votre empire ferroviaire à travers une campagne solo. Télécharger le jeu gratuit Metarails





Eversoul (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.16.14, 201 Mo, iOS 11.0, Kakao Games Corp.) Invoquez des myriades d'Âmes magnifiquement conçues de 6 factions différentes, chacune avec ses propres compétences et animations de combat exclusives, et formez votre escouade d'Âmes optimale. Un nouvel RPG asiatique qui surfe sur la vague du moment avec des visuels de qualité, des animations et des illustrations inspirés d'un éventail éclectique d'anime, ainsi qu'un gameplay qui mêle combats tactiques et aventure. Créez et explorez votre propre monde, tel est la promesse de Eversoul. Télécharger le jeu gratuit Eversoul





Lillie is the Keeper (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 381 Mo, iOS 15.0, Matthew Rasmussen) Vous avez toujours voulu avoir votre propre phare. Levez-vous, trouvez un espace ouvert, et entrez dans une expérience en AR unique en son genre.



Nous sommes en 1905. Une étrange catastrophe abandonne Lillie Flora Pine dans le lointain phare de Switch Rock.Explorez un monde atmosphérique entre des mers ondulantes et des cieux sans fin. Votre iPhone ou iPad est votre guide. Examinez des objets. Faites fonctionner des machines. Lisez les journaux de bord. Et essayez d'ignorer "Mme Noonday".



Car Lillie n'est pas une héroïne ordinaire. A seulement 15 ans, elle souffre de pensées intrusives. Maintenant, elles sont son seul compagnon. Une histoire courte en huit chapitres de jeu. Une fiction étrange et un jeu à la Myst, sans publicité, sans déblocage ni traçage. Télécharger le jeu gratuit Lillie is the Keeper





Nouveaux jeux payants iOS :

Mighty Aphid 2 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 182 Mo, iOS 11.0, Cascadia Games LLC) C'est la guerre mondiale des vers ! Victoria est assiégée sur le front. Après une absence de deux ans, Mighty Aphid revient pour combattre Lady Bug et sa horde maléfique une fois de plus. Cette fois, la méchante a créé ses propres guerriers puissants pour affronter le petit héros.



Courez, tirez, nagez, foncez et volez. Sauvez les innocents. Combattez des boss puissants. Gagnez de puissantes améliorations.



Un titre néo-rétro compatible avec les manettes ! Télécharger Mighty Aphid 2 à 2,49 €





Pocket GM 3: Football Manager (Jeu, Sports, iPhone, v1.0.0, 51 Mo, iOS 13.0, Jonathan Howell) Après le succès de Pocket GM 2021, il est temps de gérer à nouveau votre propre franchise de football américain ! Recrutez votre quarterback vedette et créez une équipe dominante grâce aux échanges et à la free agency.

Développez vos joueurs et soutenez-les le jour du match avec la meilleure équipe de soutien que vous puissiez constituer.

Regardez les matchs en direct et suivez les statistiques des joueurs clés. Télécharger Pocket GM 3: Football Manager à 2,49 €