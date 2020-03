Tesla : un million de voitures produites depuis la création

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Déjà 17 ans que la première voiture de la firme d'Elon Musk a été produite, 17 ans de concepts, d'innovations et d'avancées technologiques pour devenir ce que le constructeur est devenu.



Récemment, le créateur de Tesla a partagé une nouvelle sur Twitter, son réseau social fétiche : ils ont atteint le million de voitures produites, un cap symbolique !

Tesla atteint le million de voitures produites

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020



Déjà 1 million de voitures produites ! Quelle claque ça met quand on sait que la première a vu le jour en 2003... Mais, ce cap, Elon Musk le doit à ces dernières années qui ont rendu populaire le constructeur.



Ainsi, rien qu'en 2019, 367 500 Tesla ont vu le jour au sein des usines de la firme, une sacrée performance rendue possible grâce à la Model 3 ! Bien sûr, quand on fait la comparaison avec d'autres compagnies, Tesla est encore petit (Volkswagen produit 10 millions de voitures par an), mais à l'image de ses voitures, le groupe a accéléré.



Qui plus est, l'année 2022 devrait nous permettre d'assister à l'ouverture de la nouvelle usine géante en Allemagne.