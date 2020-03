Pixelmator : un aperçu de la grosse mise à jour à venir

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Si vous aimez la retouche photo, que ce soit sur votre iPhone, votre iPad ou votre Mac et que vous cherchez une alternative au mastodonte onéreux qu'est Photoshop, il faut savoir que Pixelmator se place comme étant l'un des meilleurs de sa catégorie.



Très prochainement, de grosses mises à jour sont prévues pour Pixelmator Pro, Pixelmator Photo et Pixelmator, les trois créations du studio.



Parmi les nouveautés annoncées, un nouveau sélecteur de couleurs sur Mac, la prise en charge de Split View sur iPad et un nouveau navigateur de documents pour iOS

Pixelmator se prépare à une grosse mise à jour

Après deux ans sans une grosse mise à jour, Pixelmator s'apprête à frapper sur les trois plateformes que sont iOS, iPadOS et macOS. En effet, les développeurs ont tenu à offrir des nouveautés aux différents utilisateurs, à commencer par ceux qui possèdent un Mac.



Ainsi, ils veulent "améliorer depuis un certain temps le sélecteur de couleurs" et ont donc créé leur "propre sélecteur de couleurs". Du côté de l'iPad, là aussi c'est intéressant, puisque les développeurs incorporent la compatibilité avec Split View.



Pour iOS, ils vont lancer un navigateur de documents personnalisé qui ressemblera à l'application Fichiers avec des formats prédéfinis.

Télécharger Pixelmator à 5,99 €