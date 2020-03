Apple ferme en urgence les Apple Store du monde entier

Une pandémie, la pire crise sanitaire qu’a connu le monde depuis un siècle, un virus incontrôlable... Voici comment on parle du Coronavirus aujourd’hui. Ce qu’on peut aussi dire c’est que cette épidémie est une « tueuse d’économie ». Les boutiques ferment, les parcs d’attractions aussi, les gens ne peuvent plus aller travailler...

Apple ferme tous les Apple Store du monde jusqu’au 27 mars (sauf en Chine)

2020 sera probablement l’une des pires années depuis longtemps, pour le chiffre d’affaires d’Apple. Mais, l’entreprise sera loin d’être la seule. Après la fermeture des Apple Store en Italie, ce sont maintenant tous les Apple Store du monde qui ont l’obligation de fermer sur ordre de l’Apple Park. L’entreprise a annoncé via un communiqué de presse prendre la décision immédiate de fermer toutes ses boutiques dans le monde, sauf en Chine où la situation semble revenir à la normale progressivement grâce au très long confinement à domicile.



Quand on va sur le site d’Apple pour chercher un Apple Store on tombe sur ce message : « En raison des précautions sanitaires actuelles, ce magasin restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Désolé pour la gêne occasionnée ».

Ce genre de décision permet à la fois d’éviter d’aggraver la propagation du Coronavirus, mais aussi protéger les clients et les employés. Il suffit d’un employé infecté pour que d’autres clients soient eux aussi touchés par le virus. La particularité du Coronavirus c’est sa rapidité de propagation.

Pour la firme de Cupertino, même si cela représente une perte financière énorme (puisque des centaines d’Apple Store génèrent par jour une somme phénoménale), c’est un choix raisonnable et plein de bons sens. C’est aussi une preuve de plus qu’Apple privilégie la santé de ses employés avant le business.

Nous fermerons tous nos magasins de détail en dehors de la Grande Chine jusqu'au 27 mars. Nous nous engageons à fournir un service exceptionnel à nos clients. Nos boutiques en ligne sont ouvertes sur www.apple.com, ou vous pouvez télécharger l'application Apple Store sur l'App Store. Pour le service et l'assistance, les clients peuvent visiter support.apple.com. Je tiens à remercier nos extraordinaires équipes Retail pour leur dévouement à enrichir la vie de nos clients. Nous vous en sommes tous très reconnaissants.

C’est une première dans l’histoire d’Apple, de fermer toutes les boutiques simultanément.

Tim Cook annonce que pour les employés qui se trouvent dans les bureaux aux quatre coins du monde, il sera proposé une meilleure flexibilité (comme le télétravail par exemple).

Pour les personnes sur le terrain, des règles d’hygiène et des obligations de se tenir à 1 mètre d’écart seront obligatoires.

Apple met en place aussi des contrôles de température quotidienne dans ses bureaux.



