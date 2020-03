Moonlight : comment jouer en streaming à ses jeux PC (gratuit)

Il y a 7 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Moins connue car moins médiatisée que ses concurrentes, l'application Moonlight Game Streaming mérite tout de même le coup d'oeil... En effet, cette dernière est totalement gratuite et open-source, permettant de jouer en streaming à ses jeux PC préférés, quelque soit l'appareil.



Se servant de la technologie NVIDIA GeForce Experience, l'application tire son épingle du jeu en permettant également l'accès au bureau de l'ordinateur et une compatibilité avec les manettes compatibles iOS.



Moonlight à l'assaut du jeu en streaming sur iOS : une app facile à configurer

Le cloud gaming a le vent en poupe ces derniers temps, mais au sein de l'écosystème d'Apple, c'est une autre histoire... En effet, la Pomme semble venir jouer les trouble-fête en interdisant les applications qui ont des stores ou qui y ressemblent.



Dernièrement, c'est Shadow qui en a fait les frais, l'application allant jusqu'à être retiré de l'App Store. Pourtant, des développeurs s'essayent encore et toujours à apporter une solution pour pouvoir jouer au PC grâce aux petits appareils.



C'est le cas de Moonlight qui propose un service gratuit, sous quelques conditions... Elle utilise les outils Nvidia GameStream et Steam Remote Play pour permettre d'accéder à ses propres jeux, avec un streaming allant jusqu'en 4K et jusqu’à 120 images par seconde.



Seulement, qui dit GeForce Experience dit carte graphique GeForce obligatoire... Autre point à noter, votre PC devra être allumé lorsque vous souhaitez jouer, ce qui est assez logique. Si vous avez une carte AMD Radeon, on vous redirigera plutôt vers l'app AMD Link à la place.



Pour le fonctionnement, c'est très simple, il suffit de suivre les différentes étapes dictées par l'application, la liaison se faisant avec un simple code pin. Une fois l'appareil autorisé, vous pourrez même ajouter un outil pour jouer hors de chez vous, via Internet.



L’application est disponible sur PC, MacOS, Linux, Steam Link, ChromeOS, Android, iOS, Apple TV. Ici, pas d'abonnement, tout est gratuit ! De plus, le service est compatible avec les manettes MFI comme celles de PS4 et Xbox One.



Télécharger le jeu gratuit Moonlight Game Streaming