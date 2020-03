Les premières Tesla Model Y sont livrées aux États-Unis

Les Américains sont des petits privilégiés ! Si chez eux les livraisons ont déjà commencé, pour l'Europe il faudra attendre l'année prochaine . Tesla a des productions spéciales États-Unis et des productions réservées pour l'Europe, pour nous la production des Model Y n'a pas encore commencé . Source

Sur son site, Tesla assure que le Model Y est livré avec une série de protection. Par exemple, la voiture a une visibilité à 360° , le radar de devant à une portée de 160 mètres et la voiture est composé de 12 capteurs à ultra-son . Les clients qui reçoivent le Model Y auront un freinage d'urgence automatique, une alerte collision ainsi que la surveillance d'angle mort. Bien évidemment, Tesla propose également la conduite entièrement autonome ainsi que la gestion automatique d'un point de rencontre, c'est-à-dire votre Tesla est à l'autre bout du parking, vous pouvez la faire venir en conduite autonome jusqu'à vous.

Juste avant de vous livrer d'une nouvelle Tesla, la firme vous envoi un message vous invitant à sélectionner une date et un lieu de rendez-vous pour récupérer votre voiture. Plusieurs centaines d'Américains ont reçu le fameux lien par SMS permettant de récupérer leur Model Y. Ça a dû d'ailleurs être un soulagement pour certains, puisque c'est probablement avec impatience qu'ils attendaient la livraison de leur commande en ligne. Pour rappel, le Model Y possède 505 km d'autonomie, jusqu'à 7 places assises , 2 moteurs indépendants , une promesse de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes .

Si vous êtes américain et que vous avez commandé la Tesla Model Y, vous avez probablement été surpris sur l'avance de la livraison de votre nouvelle voiture. En effet, la firme d'Elon Musk a commencé à livrer les Tesla Model Y avec 6 mois d'avance . L'entreprise a eu de bonnes surprises sur sa production.

