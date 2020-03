Inde : Explosion des ventes d'iPhone en janvier et février

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

On aurait pu penser qu'à cause du Coronavirus, Apple chuterait en ce qui concerne les ventes d'iPhone. Cependant, si ça a été le cas en Chine, en Inde la tendance a été complètement différente. Comparée à 2019, la firme de Cupertino a nettement augmenté ses ventes.

+55% de ventes en Inde par rapport à 2019 sur la même période

C'est un exploit qu'a réalisé Apple en Inde sur le mois de janvier et février 2020. Alors que la Chine était en pleine crise de Coronavirus pendant cette période, les consommateurs en Inde se sont littéralement lâchés sur l'iPhone.

Apple a réalisé une progression de +55% sur cette période, une tendance à laquelle ne s'attendait probablement pas la firme californienne, surtout qu'il n'y a pas eu de promotions "extraordinaires" qui pourraient expliquer cet engouement.

Par chance, Apple a pu répondre à la demande sans difficulté, puisque même si les partenaires d'Apple en Chine ne pouvaient plus produire à cause de l'absence des effectifs, la firme avait des stocks d'iPhone au préalable prêt pour les expéditions.

Prabhu Ram de Head-Industry Intelligence Group a déclaré à l'India's Indo-Asian News Service : "Les expéditions d'iPhone d'Apple en Inde ont augmenté de plus de 55 % au cours des deux premiers mois de 2020. Nous devrons évaluer les données de mars et au-delà pour connaître l'impact total du coronavirus".

Sans surprise, les iPhone qui se sont le mieux vendus sont l'iPhone 11 et l'iPhone XR. Ce sont eux qui ont majoritairement contribué à la progression spectaculaire en pleine période de Coronavirus. L'iPhone 11 Pro et Pro Max se sont bien vendus aussi, mais ça reste des iPhone difficilement accessibles dans un pays où les revenus sont faibles.



Source