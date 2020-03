Marvel Duel : un jeu de cartes va faire son arrivée sur iOS

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Décidément, les développeurs ne s'arrêtent plus avec la licence Marvel : quelques jours après l'annonce de

Netmarble, un autre studio fait parler de lui avec un nouveau jeu en approche.



En effet, l'App Store accueillera bientôt Marvel Duel, un jeu de cartes en 1 contre 1 qui va entrer dans une phase bêta ce mois-ci. Voici les quelques informations que l'on a sur celui-ci :

Marvel Duel arrive en bêta dans deux pays

Marvel Duel est un jeu de combats de cartes développé par NetEase, qui va entrer dans sa première phase de bêta à partir du 19 mars, au sein des App Store, en Thaïlande et aux Philippines.



Si vous avez la chance de faire partie de l'un de ces pays (ou alors que vous possédez un VPN et un compte App Store local), vous pouvez vous inscrire sur le site web officiel pour être l'un des premiers testeurs.



Concernant le jeu, on aura la possibilité de jouer l'un des 5 guerriers connus de Marvel : Iron-Man, Captain Marvel, Spider-Man, Thor ou encore Star-Lord. Bien sûr, vous aurez pour but d'associer votre héros à d'autres cartes, et la première version en aura plus de 150.



Marvel Duel sera gratuit, mais contiendra des achats intégrés.